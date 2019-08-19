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РИА Новости

В Москве задержали вооруженных мужчин в париках и медицинских масках

21:35 19.08.2019
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© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкАвтомобиль Росгвардии
Автомобиль Росгвардии
© РИА Новости / Николай Хижняк
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Автомобиль Росгвардии. Архивное фото
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Сотрудники Росгвардии задержали в Москве двух вооруженных мужчин в париках и медицинских масках, сообщает пресс-служба ведомства.
"Сотрудники Росгвардии увидели двух подозрительных мужчины в женских париках и медицинских масках. При виде стражей правопорядка неизвестные попытались скрыться, но были задержан", - говорится в сообщении.
Задержанных передали полиции. Как показала экспертиза, у мужчин были с собой травматический и сигнальный пистолеты, переделанные под стрельбу боевыми патронами.
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