В Москве задержали вооруженных мужчин в париках и медицинских масках

МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Сотрудники Росгвардии задержали в Москве двух вооруженных мужчин в париках и медицинских масках, сообщает пресс-служба ведомства.

"Сотрудники Росгвардии увидели двух подозрительных мужчины в женских париках и медицинских масках. При виде стражей правопорядка неизвестные попытались скрыться, но были задержан", - говорится в сообщении.