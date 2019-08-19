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РИА Новости

США запускают новую гонку вооружений, считает Коротченко

21:29 19.08.2019 (обновлено: 21:31 19.08.2019)
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкИгорь Коротченко
Игорь Коротченко
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. США уже несколько лет занимаются разработкой ракет в нарушение договора РСМД, запуская новую гонку вооружений, заявил РИА Новости российский военный эксперт директор Центра анализа мировой торговли оружием Игорь Коротченко.
Ранее Пентагон сообщил, что испытал в воскресенье неядерную крылатую ракету наземного базирования, ранее запрещенную договором РСМД. Ракета успешно поразила цель после более чем 500 километров полета.
"Уже несколько лет как конгресс США выделяет деньги на разработку новой крылатой ракеты наземного базирования средней дальности. США фактически нарушают договор РСМД, из которого они вышли, почему-то обвинив Россию", - сказал Коротченко.
То, что Соединенные Штаты занимались разработкой вооружения, запрещенного договором, эксперт назвал "еще одним подтверждением двуличности США".
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По его словам, они таким образом "развязали себе руки для нового витка гонки вооружений".
Испытанная ракета будет в первую очередь направлена против России и Китая, считает Коротченко. При этом он уверен, что ответ с российской стороны ни в коем случае не должен быть симметричным.
"Отвечать надо несимметрично - в первую очередь развитием системы воздушно-космической обороны России. Это постановка в ускоренном варианте зенитных ракетных систем большой дальности С-400 и комплексов малой дальности Тор-М2, как средства последнего рубежа для прикрытия наиболее важных объектов", - считает эксперт.
Договор РСМД перестал действовать 2 августа, он запрещал ракеты дальностью от 500 до 5500 километров.
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Российское Минобороны ранее сообщало, что США приняли решение о выходе из договора еще за несколько лет до того, как вынесли на публику свои бездоказательные обвинения. По имеющимся в Минобороны данным, с июня 2017 года на предприятии военно-промышленной корпорации Raytheon в городе Тусон, штата Аризона, стартовала программа расширения и модернизации производственных мощностей для создания запрещенных ракет средней и меньшей дальности.
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Выход США из договора о РСМДИгорь КоротченкоМинистерство обороны СШАРоссияСШАБезопасностьВ мире
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