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РИА Новости

Мать выложила фото сына в соцсетях и столкнулась с пугающими последствиями

21:25 19.08.2019
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваИконки социальной сети Instagram на экране смартфона
Иконки социальной сети Instagram на экране смартфона
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Жительница Калифорнии Андреа Ван Вагнер рассказала, как обнаружила фотографии девятилетнего сына на закрытой странице в инстаграме, где размещались снимки полуобнаженных детей.
Американка разместила фото мальчика в соцсетях, чтобы поделиться с подписчиками спортивными достижениями ребенка и его друзей. Затем женщина заметила, что на нее подписался закрытый аккаунт ilikestrongkids50 (мне нравятся сильные дети. – Прим. ред.). Она решила отправить запрос на доступ к странице и через некоторое время его получила. Вагнер была шокирована, когда увидела фотографию сына среди тысяч других снимков маленьких полуобнаженных детей, занимающихся танцами, гимнастикой и другими видами спорта. Женщина обратила внимание, что на страницу подписаны пожилые люди и фетишисты.
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Вагнер написала автору аккаунта и пожаловалась на размещение снимков сына без разрешения. В ответ он отметил, что не публикует порнографический контент, и заблокировал ее.
Женщина обратилась за помощью в полицию, но там не обнаружили состава преступления. Она написала пост в соцсетях, предупредив родителей о распространении подозрительного контента. Некоторые пользователи сообщили, что тоже обнаружили в аккаунте снимки своих детей.
Позднее Instagram удалил страницу в связи с нарушением правил сервиса, в частности, из-за использования платформы с целью сексуализации несовершеннолетних.
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