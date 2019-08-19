Мать выложила фото сына в соцсетях и столкнулась с пугающими последствиями

МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Жительница Калифорнии Андреа Ван Вагнер рассказала, как обнаружила фотографии девятилетнего сына на закрытой странице в инстаграме, где размещались снимки полуобнаженных детей.

Американка разместила фото мальчика в соцсетях, чтобы поделиться с подписчиками спортивными достижениями ребенка и его друзей. Затем женщина заметила, что на нее подписался закрытый аккаунт ilikestrongkids50 (мне нравятся сильные дети. – Прим. ред.). Она решила отправить запрос на доступ к странице и через некоторое время его получила. Вагнер была шокирована, когда увидела фотографию сына среди тысяч других снимков маленьких полуобнаженных детей, занимающихся танцами, гимнастикой и другими видами спорта. Женщина обратила внимание, что на страницу подписаны пожилые люди и фетишисты.

"Это было жутко", – призналась она в беседе с 7news.

Вагнер написала автору аккаунта и пожаловалась на размещение снимков сына без разрешения. В ответ он отметил, что не публикует порнографический контент, и заблокировал ее.

Женщина обратилась за помощью в полицию, но там не обнаружили состава преступления. Она написала пост в соцсетях, предупредив родителей о распространении подозрительного контента. Некоторые пользователи сообщили, что тоже обнаружили в аккаунте снимки своих детей.