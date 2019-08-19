Нетаньяху прокомментировал отказ своей жены пробовать каравай в Киеве

ТЕЛЬ-АВИВ, 19 авг — РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал не искать признаков неуважения к Украине в отказе своей супруги Сары пробовать приветственный каравай.

В Киеве глава правительства записал видеообращение, в котором прокомментировал резонансное происшествие в местном аэропорту, где Сара Нетаньяху бросила на землю предложенный ей кусок "хлеба с солью". Президент напомнил, что его жена специально выбрала к визиту одежду цвета украинского флага.

"Я вам скажу, что она специально выбрала одежду национальных цветов Украины. Она вышла из самолета в одежде желто-голубой расцветки. Именно из уважения к Украине", — сказал Нетаньяху.

Перед встречавшими израильскую делегацию украинцами жена премьер-министра предстала в желтом пальто, такого же цвета брюках и кофте голубоватой расцветки.

Смеясь, Нетаньяху предположил, что если бы не "инцидент с хлебом", то израильские СМИ вообще не обратили бы внимания на визит, который он назвал "историческим".

"Если это требуется, чтобы обратили внимание на визит, который приносит договор о зоне свободной торговли, о представительстве Украины в Иерусалиме, другие важные достижения, пускай будет так", — сказал премьер-министр.

Он напомнил о недавнем приезде в Иерусалим своего японского коллеги, о котором журналисты, по словам Нетаньяху, заговорили только потому, что к столу обоих лидеров был подан десерт на блюде в виде туфли. Тогда местная пресса рассуждала, не является это нарушением этикета и не оскорбился ли гость.