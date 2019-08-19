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РИА Новости

Нетаньяху прокомментировал отказ своей жены пробовать каравай в Киеве

21:18 19.08.2019 (обновлено: 07:14 20.08.2019)
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© REUTERS / Valentyn OgirenkoПрезидент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в Киеве
Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в Киеве
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
ТЕЛЬ-АВИВ, 19 авг — РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал не искать признаков неуважения к Украине в отказе своей супруги Сары пробовать приветственный каравай.
В Киеве глава правительства записал видеообращение, в котором прокомментировал резонансное происшествие в местном аэропорту, где Сара Нетаньяху бросила на землю предложенный ей кусок "хлеба с солью". Президент напомнил, что его жена специально выбрала к визиту одежду цвета украинского флага.
"Я вам скажу, что она специально выбрала одежду национальных цветов Украины. Она вышла из самолета в одежде желто-голубой расцветки. Именно из уважения к Украине", — сказал Нетаньяху.
Перед встречавшими израильскую делегацию украинцами жена премьер-министра предстала в желтом пальто, такого же цвета брюках и кофте голубоватой расцветки.
Жена премьера Израиля Сара Нетаньяху
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"Плевок в лицо": украинцы прокомментировали инцидент с женой Нетаньяху
Смеясь, Нетаньяху предположил, что если бы не "инцидент с хлебом", то израильские СМИ вообще не обратили бы внимания на визит, который он назвал "историческим".
"Если это требуется, чтобы обратили внимание на визит, который приносит договор о зоне свободной торговли, о представительстве Украины в Иерусалиме, другие важные достижения, пускай будет так", — сказал премьер-министр.
Он напомнил о недавнем приезде в Иерусалим своего японского коллеги, о котором журналисты, по словам Нетаньяху, заговорили только потому, что к столу обоих лидеров был подан десерт на блюде в виде туфли. Тогда местная пресса рассуждала, не является это нарушением этикета и не оскорбился ли гость.
"Похоже, мы изобрели способ привлекать внимание. Продолжим", — сказал Нетаньяху на фоне киевских пейзажей.
Скриншот видео встречи в аэропорту Киева премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху и его супруги Сары
Вчера, 19:05РИА Новости
Офис Зеленского ответил на критику жены Нетаньяху
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Сара НетаньяхуБиньямин НетаньяхуКиевИзраильУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Сара молодец, насмешила россиян на целый день)
19 августа, 21:46
ЁкЁшкин кот
991700019
Не хотела, а получилось хорошо. Молодец.
19 августа, 21:57
ПЗП З
971100016
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Офис Зеленского ответил на критику жены Нетаньяху
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