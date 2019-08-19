Дайвер нашел камеру с записью последних минут жизни ее владельца

МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. В США охотник за сокровищами выловил в водоеме камеру GoPro, запечатлевшую последние минуты жизни ее владельца, который погиб два года назад. Об этом сообщает канал WSB-TV.
Инцидент произошел в штате Теннеси. Видеоблогер Рич Алоха занимался дайвингом в водопаде, где в 2017 году утонул местный житель Ричард Рэгланд. Блогер обнаружил на дне водоема камеру, внутри которой оказалась работающая SD-карта.
Взглянув на записанное видео, Алоха понял, что устройство принадлежало погибшему американцу. На записи молодой человек веселится в водоеме вместе с друзьями.
"Я просматривал кадры и воскликнул: "О боже, да это же тот парень!" — рассказывает охотник за сокровищами.
После этого мужчина связался с родителями погибшего и передал им карту памяти. В разговоре с журналистами они отметили, что на видео их сын выглядит счастливым и наслаждается жизнью.
Родители Рэгланда пока не решились досмотреть запись до конца, чтобы разобраться в причинах смерти сына. Однако они очень благодарны блогеру за то, что он помог им увидеть последние минуты жизни Ричарда.
"Он проделал столько усилий, нашел нас, сделал множество телефонных звонков. Он не сдавался, пока не связался с нами. Это значит для нас очень много", — сказали они.