Дайвер нашел камеру с записью последних минут жизни ее владельца

МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. В США охотник за сокровищами выловил в водоеме камеру GoPro, запечатлевшую последние минуты жизни ее владельца, который погиб два года назад. Об этом сообщает канал В США охотник за сокровищами выловил в водоеме камеру GoPro, запечатлевшую последние минуты жизни ее владельца, который погиб два года назад. Об этом сообщает канал WSB-TV

Инцидент произошел в штате Теннеси. Видеоблогер Рич Алоха занимался дайвингом в водопаде, где в 2017 году утонул местный житель Ричард Рэгланд. Блогер обнаружил на дне водоема камеру, внутри которой оказалась работающая SD-карта.

Взглянув на записанное видео, Алоха понял, что устройство принадлежало погибшему американцу. На записи молодой человек веселится в водоеме вместе с друзьями.

"Я просматривал кадры и воскликнул: "О боже, да это же тот парень!" — рассказывает охотник за сокровищами.

После этого мужчина связался с родителями погибшего и передал им карту памяти. В разговоре с журналистами они отметили, что на видео их сын выглядит счастливым и наслаждается жизнью.

Родители Рэгланда пока не решились досмотреть запись до конца, чтобы разобраться в причинах смерти сына. Однако они очень благодарны блогеру за то, что он помог им увидеть последние минуты жизни Ричарда.