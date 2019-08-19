В Саратове задержали подозреваемого в отравлении конфет крысиным ядом

Ранее в понедельник в аккаунте "ЧП-Саратов" в Instagram появилась видеозапись с камер наблюдения одного из магазинов на улице Тархова, где запечатлено, как мужчина в капюшоне подошел к ячейкам с товарами и стал вытряхивать над ними содержимое из своего пакета. Это заметила сотрудница магазина, которая находилась неподалеку. В сопроводительном сообщении уточняется, что этот мужчина якобы насыпал в ячейки с конфетами крысиный яд.