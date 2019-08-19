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РИА Новости

Автобусы повышенной опасности

20:39 19.08.2019
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© Интернет-газета "Звезда"На месте ДТП в Перми. 17 августа 2019
На месте ДТП в Перми. 17 августа 2019
© Интернет-газета "Звезда"
Пермские врачи продолжают бороться за жизнь девяти человек, пострадавших в крупном ДТП 17 августа, когда водитель маршрутного автобуса не справился с управлением и въехал в бетонную стену. В салоне находились 59 человек. Одна женщина погибла, пострадали 35 человек, информирует администрация города.
На следующий день в столице, на шоссе Энтузиастов в районе пересечения с 1-й Владимирской улицей экскурсионный автобус не смог затормозить перед перекрестком и, судя по кадрам с места происшествия, съехал на обочину, где врезался в столб. Пострадали 29 человек, из них 18 обратились к врачам, сообщили в столичном управлении Госавтоинспекции.
Оба этих резонансных происшествия вновь привлекли внимание к проблеме организации автобусных перевозок. Обратиться к ней в ходе осенней сессии планируют и в Совете Федерации, где обсудят с Минтрансом, в том числе, и состояние автобусного парка в России.
По данным Госавтоинспекции МВД России, около четверти автобусов в стране старше десяти лет. Для сравнения, в странах Евросоюза средний возраст автобусов не превышает восьми лет, а техника старше десяти лет вообще не используется для пассажирских перевозок. И объясняется это, в первую очередь, заботой о жизни и здоровье пассажиров. Машины старше десяти лет не оснащены современными системами повышения безопасности: контролем полосы движения, парктроником, адаптивным круиз-контролем, системами экстренного торможения, курсовой стабилизации, алкозамком и другими.
На месте ДТП в Перми. 17 августа 2019
Вчера, 15:08РИА Новости
В Перми отвергли версию о причастности водителя такси к ДТП с автобусом

Кто виноват и что делать?

Пробелы в законодательстве, беспрерывный цикл эксплуатации, проблемы с контролем за техническим состоянием автобусов приводят к тому, что, начиная с 2015 года, количество дорожно-транспортных происшествий с участием этого вида транспорта неизменно растет. По данным официальной статистики аварийности, за семь месяцев 2019 года на российских дорогах зафиксировано 2955 таких ДТП, в результате которых погибли 120 человек (на 2,6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года) и получили травмы 4565 человек.
Но было бы ошибкой все списывать на технику. Второй, не менее важной, причиной актуальности темы автобусных аварий является "человеческий фактор", точнее – водители, которые часто оказываются более виновными в ДТП, нежели управляемые ими автобусы.
Так случилось на минувших выходных в Перми и в Москве. Тоже самое произошло и в конце декабря 2017 года в столице, у станции метро "Славянский бульвар", когда автобус ЛиАЗ въехал в подземный переход. Камера видеонаблюдения зафиксировала как машина трогается от остановки, сразу выезжает на тротуар и сползает в подземный переход. В аварии погибли четыре человека, еще 11 пострадали. Суд решил, что вина за произошедшее полностью лежит на водителе и приговорил его к четырем годам лишения свободы, хотя адвокаты подсудимого настаивали на технической неисправности машины.
Опубликовано видео с места смертельного ДТП с автобусом в Перми
17 августа, 20:15РИА Новости
Появилось видео с места смертельного ДТП с автобусом в Перми
К счастью, в нашей стране есть наглядный пример положительного решения проблемы безопасных автобусных перевозок – школьные автобусы. Как отметил глава Госавтоинспекции МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников: "По стране каждый день ездит свыше 24 тысяч школьных автобусов и благодаря слаженной межведомственной работе нам удалось добиться того, что за последние три года в них не погиб ни один ребенок. Ни один! Значит, ситуацию с пассажирскими перевозками изменить возможно".
А все потому, что требования к школьным автобусам гораздо жестче, и сотрудники российской Госавтоинспекции имеют возможность регулярно и строго следить за их техническим состоянием. Сейчас, накануне нового учебного года, по всей стране проходят плановые проверки школьных автобусов.
В федеральном проекте "Безопасность дорожного движения" нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" ясно обозначена цель по снижению к 2024 году показателя социального риска (число погибших на 100 тысяч населения) на дорогах страны в 3,5 раза. А к 2030 году смертность в результате ДТП должна стремиться к нулевой отметке. Состояние аварийности с участием автобусов не только негативно влияет на безопасность российских дорог, но и тормозит решение этой задачи, поэтому контроль за пассажирскими перевозками должен постоянно находиться в центре внимания контролирующих органов.
Дамир Хайдаров
ДТП под Новороссийском. 8 августа 2019
17 августа, 17:58РИА Новости
Крупные ДТП с участием автобусов в России в 2019 году
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