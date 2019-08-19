В Госдуме прокомментировали испытание США ракеты, запрещенной ДРСМД

МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Испытание США ранее запрещённой договором РСМД ракеты всего через две недели после того, как договор прекратил действовать, подтверждает, что Вашингтон заранее готовился выйти из него, считает зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин (ЕР).

"Испытания данной ракеты в очередной раз подтверждает, что США нарушали договор РСМД и заранее готовились выйти из него в одностороннем порядке. Кроме того, это испытание заставляет снова задуматься над сохранностью архитектуры европейской системы безопасности", - заявил депутат РИА Новости.

Российское Минобороны ранее сообщало, что США приняли решение о выходе из договора еще за несколько лет до того, как вынесли на публику свои бездоказательные обвинения. По имеющимся в Минобороны данным, с июня 2017 года на предприятии военно-промышленной корпорации Raytheon в городе Тусон, штата Аризона, стартовала программа расширения и модернизации производственных мощностей для создания запрещенных ракет средней и меньшей дальности.