"Великие нации должны жить вместе". Как Макрон встречал Путина в крепости

МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. В преддверии нового политического сезона президент России впервые навестил президента Франции в его летней резиденции. Владимир Путин и Эммануэль Макрон обсуждали привычный круг тем: отношения двух стран, ситуацию на Украине, в Сирии и вокруг Ирана. Встреча, начавшаяся с прений о формате, принесла и обнадеживающие результаты.

Противоречия по формату

Борт номер один президента России приземлился в аэропорту Марселя уже после обеда. До места встречи с Эммануэлем Макроном предстояло преодолеть еще 140 километров по воздуху — но теперь на вертолете. На некотором расстоянии от форта Брегансон, куда и направлялся российский президент, под пляжными зонтиками загорали отдыхающие: это место на Лазурном берегу — курортное, и привычный ритм жизни здесь старались не нарушать.

Путин прилетел в Марсель. С самолета он пересел на специально привезенный во Францию вертолет Ми-8, чтобы отправиться в форт де Брегансон. pic.twitter.com/yKR3lnwpIS — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) August 19, 2019

Античная крепость, достроенная Наполеоном, в наши дни не слишком располагает к острой дискуссии. К большим собраниям тоже — тесноватая и без просторных залов. Полвека назад это место ввел в политику генерал Шарль де Голль. Затем на какое-то время первые лица Франции о нем забыли, и в перечень резиденций ее вернул только Макрон.

Уже через несколько дней президент Франции примет лидеров "Большой семерки". И французские журналисты полагали, что, встречаясь в Путиным, он намерен преуспеть сразу на двух фронтах. Ведь Макрон, как он сам неоднократно говорил, верит в Европу от Владивостока до Лиссабона. Наблюдатели почти единогласно отмечали: похоже, французский лидер претендует на лавры главного европейского переговорщика.

В Кремле накануне встречи сказали, что двусторонние отношения между Францией и Россией "не так плохи". Программа переговоров Путина и Макрона последние пару лет практически неизменна: положение в Сирии, возможность мирного урегулирования на юго-востоке Украины, а теперь еще и ситуация с иранской ядерной программой после выхода США из соглашения. Макрон регулярно призывал провести новую встречу в нормандском формате на высшем уровне, но все стороны хорошо понимают, что говорить на ней пока особенно не о чем.

Неожиданно возникли протокольные сложности. Соответствующие службы разошлись во мнении, когда проводить пресс-конференцию Путина и Макрона. Французы назначили ее до начала переговоров, чем вызвали недоумение россиян. Москва настаивала на стандартной схеме: переговоры, потом общение с прессой. В итоге пришли к некому компромиссу.

О Зеленском, "Восьмерке" и Достоевском

"Посадил всю нашу делегацию в тень, а сам сидит на солнце, поэтому я постараюсь быть кратким, хотя некоторые вещи вынужден все-таки повторить ", — отметил любезность Макрона Владимир Путин.

Когда он прибыл в форт, солнце палило не на шутку. На террасе для мини-пресс-конференции было жарко. Но Макрон много и эмоционально говорил, активно жестикулировал, хотя и был в черном костюме. Увлекшись, в какой-то момент он вспомнил и о взглядах Екатерины Великой, и о "русской душе" в мировой литературе, цитировал Достоевского, рассуждал о "переживаемом историческом моменте" на международной арене.

Путин вручил Брижит Макрон букет роз. Первая леди Франции за пару минут до встречи с Путиным сняла с травмированной руки бандаж. «Она решила от меня избавиться на несколько часов», — сказал президент Франции Путину, после чего Брижит их покинула pic.twitter.com/1Z314p7AI6 — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) August 19, 2019

"Все крупнейшие кризисы в мире станут темой нашего обсуждения с российским президентом", — сообщил он журналистам, ведь Россия играет важную роль в этих процессах. Но об Украине упомянул отдельно. Макрон намеревался обсудить последние решения Владимира Зеленского в рамках урегулирования кризиса в Донбассе. "Я бы хотел, чтобы у нас получилось в ближайшие часы, дни, недели найти возможность придать новый импульс усилиям в рамках договоренностей, заключенных в Минске, но которые обеспечат полезное продвижение вперед", — заявил Макрон.

Путин, в свою очередь, сказал, что тоже проинформирует французского коллегу о своем разговоре с Зеленским, поскольку есть вещи, которые внушают "осторожный оптимизм". Альтернативы нормандскому формату нет, и Россия будет его поддерживать, но в то же время "любая встреча должна приводить к конкретным результатам, нужно добиваться того, о чем договаривались раньше, и идти к этой цели". В 2016 году был достигнут компромисс, закон об особом статусе Донбасса обещали имплементировать. "Ну, так надо это сделать в конце концов, надо как-то это оформить. То же самое касается некоторых других вопросов, например, вопроса, связанного с амнистией", — призывал Путин.

Макрон же напоминал, что без урегулирования на Украине невозможно возвращение России к формату "Восьмерки". Но ведь и "Восьмерки" никакой нет, парировал Путин. "Как же я могу возвратиться в организацию, которой не существует? Сегодня это "Семерка". Что касается возможного формата в рамках восьми государств — мы никогда ни от чего не отказываемся. Была очередь России провести "Восьмерку" в свое время, наши партнеры не приехали. Пожалуйста, мы в любое время ждем в гости наших партнеров уже в рамках "Семерки", — пригласил Путин.

В какой-то момент пресс-конференция свернула в сторону внутрироссийской повестки. Путину задали вопрос об угрозе превышения радиационного фона в Северодвинске и Архангельске после аварии на полигоне. Интересовались этим французские журналисты. "Никакой угрозы там нет, и никакого повышения фона там тоже не существует", — ответил Путин. И заверил: работают эксперты, принимаются превентивные меры. "Люди, которые, к сожалению, пострадали или погибли, безусловно, выполняли важнейшую государственную функцию, все они будут представлены к государственным наградам", — подчеркнул Путин.

Российский президент ответил и на вопрос о протестных акциях, прошедших в Москве. Все имеют право на мирные протесты в соответствии с действующим законом, и власти не должны этому мешать. "Но никто — ни власти, ни какие-то группы граждан — не имеют права нарушать действующий закон и доводить ситуацию до абсурда либо до столкновения с властями. Это нарушение закона, и все, кто виновен в этих нарушениях, должны быть привлечены к ответственности в соответствии с этим самым российским законом", — добавил он.

Завершая небольшую пресс-конференцию, Макрон отметил, что рассчитывает сыграть роль в создании новой архитектуры безопасности между Россией и Евросоюзом: "Думаю, нам удастся вместе поработать над безопасностью нашего континента. Между Россией и западными странами есть определенные разногласия. Но я также знаю, что Россия — это европейская страна. Я верю в это".

"Наши две великие нации должны жить вместе", — заключил Макрон. И, наконец, пригласил гостей в спасительную прохладу каменного замка.

Диалог с Россией

Основная часть встречи двух лидеров прошла в закрытом для прессы режиме. Но в Кремле напоминали, что, помимо частых контактов Путина и Макрона (в прошлом году встречались пять раз, в этом году провели переговоры в июне на саммите "Двадцатки" в Осаке), происходит общение на уровне правительств: российский премьер Дмитрий Медведев 24 июня провел встречу с коллегой Эдуаром Филиппом в Гавре, а на 9 сентября намечено возобновление встреч в формате "2+2" с участием министров иностранных дел и министров обороны. Переговоры пройдут в Москве, в таком формате министры не беседовали с 2012 года.

Однако некоторые механизмы сотрудничества, замороженные из-за событий на Украине, по-прежнему простаивают. С 2013 года прервана работа Межправительственной комиссии и Большой межпарламентской комиссии. Французские депутаты собирались до конца прошлого года разморозить взаимодействие по парламентской линии, однако до сих пор этого не сделали.

В отношениях с Европейскими союзом также происходят изменения — осенью у ЕС будут новые руководители: Евросовет должен возглавить бельгиец Шарль Мишель, Еврокомиссию — Урсула фон дер Ляйен из Германии. Россия уже неоднократно выражала готовность возобновить политический диалог. Франция как один из лидеров ЕС может способствовать этому, рассчитывают в Кремле. Тем более что активное участие Макрона уже помогло восстановлению прав российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы.