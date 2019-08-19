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РИА Новости

Родителей в Татарстане научат правилам перевозки детей в автомобилях

20:16 19.08.2019 (обновлено: 22:54 19.08.2019)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкНанесение предупреждающих надписей для пешеходов
Нанесение предупреждающих надписей для пешеходов
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Нанесение предупреждающих надписей для пешеходов. Архивное фото
МОСКВА, 19 авг – РИА Новости. Молодых родителей в Татарстане научат основным правилам безопасности при перевозках детей в автомобилях, в том числе, использованию детских удерживающих устройств, сообщает ГУОБДД МВД России.
Тренинги для родителей проводят Госавтоинспекция МВД России совместно с экспертным центром "Движение без опасности" и врачами перинатальных центров. Обучение начнется 20 августа в перинатальном центре Республиканской клинической больницы Минздрава Татарстана.
Проект по проведению тренингов для родителей, предполагающий единую систему обучения правилам безопасности при перевозке детей в автомобилях, запущен в рамках реализации федерального проекта "Безопасность дорожного движения" нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".
Проект рассчитан на три года, им будут охвачены 100 городов в 85 регионах. В этом году тренинги пройдут в 30 городах всех федеральных округов России.
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Заместитель руководителя российской Госавтоинспекции генерал-майор полиции Владимир Кузин ранее назвал информирование взрослых о том, как правильно и безопасно перевозить детей в автомобилях, приоритетным направлением государственной политики по повышению безопасности дорожного движения. "Уверен, что такая работа поможет снизить уровень аварийности с участием детей, за счет чего мы сможем стремиться к цели национального проекта по достижению нулевой смертности в ДТП к 2030 году", - приводятся на официальном сайте Госавтоинспекции слова Кузина.
Как пояснила президент Экспертного центра "Движение без опасности" Наталья Агре, в рамках проекта предусмотрено проведение обучающих семинаров и мастер-классов, посвященных основным правилам перевозки детей в автомобилях, таким как использование сертифицированных детских удерживающих устройств, соблюдение установленной скорости движения и аккуратное вождение, а также правилам перехода с коляской проезжей части дороги. Методические рекомендации для молодых родителей будут представлены в открытом доступе в интернете.
По данным ВОЗ, для детей грудного возраста при использовании автокресла вероятность смерти в результате аварии снижается на 90%, а среди детей раннего возраста - на 54-80%.
Согласно официальной статистике аварийности, за первые семь месяцев этого года в России произошло 5066 ДТП с участием детей-пассажиров, в которых 189 детей погибли и 5966 - получили травмы.
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