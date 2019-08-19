Замглавы МАГАТЭ заявил об искажении фактов в сериале "Чернобыль"

ТАШКЕНТ, 19 авг — РИА Новости. Авторы американо-британского сериала "Чернобыль" чередуют красочные кадры с искажением фактов о числе погибших в аварии на АЭС, заявил в понедельник заместитель гендиректора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Михаил Чудаков.

Чудаков в понедельник прибыл с визитом в Узбекистан, где у него состоялись встречи с руководством Министерства энергетики страны и агентства "Узатом".

"В Чернобыле погибли 28 человек — оперативный состав и пожарные, еще несколько десятков — спорно. А не те тысячи, которые нам показывают в голливудском фильме про Чернобыль", — заявил Чудаков, выступая в информационном центре агентства "Узатом".

По его словам, в сериале надерганы красивые картинки, "но, как обычно, делается антисоветский вывод о том, что сотни тысяч людей поражены". "На самом деле, у меня глубокое убеждение, что за всеми этими антиядерными выступлениями стоят углеродные источники энергии, которые отлично понимают, что похоронит их будущее только атомная энергетика", — добавил Чудаков.

Мини-сериал "Чернобыль" повествует об аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году и о героических усилиях по ликвидации ее последствий.