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РИА Новости

Замглавы МАГАТЭ заявил об искажении фактов в сериале "Чернобыль"

20:06 19.08.2019 (обновлено: 22:04 19.08.2019)
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© HBO (2019)Кадр из мини-сериала "Чернобыль"
Кадр из мини-сериала Чернобыль
© HBO (2019)
ТАШКЕНТ, 19 авг — РИА Новости. Авторы американо-британского сериала "Чернобыль" чередуют красочные кадры с искажением фактов о числе погибших в аварии на АЭС, заявил в понедельник заместитель гендиректора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Михаил Чудаков.
Чудаков в понедельник прибыл с визитом в Узбекистан, где у него состоялись встречи с руководством Министерства энергетики страны и агентства "Узатом".

"В Чернобыле погибли 28 человек — оперативный состав и пожарные, еще несколько десятков — спорно. А не те тысячи, которые нам показывают в голливудском фильме про Чернобыль", — заявил Чудаков, выступая в информационном центре агентства "Узатом".

По его словам, в сериале надерганы красивые картинки, "но, как обычно, делается антисоветский вывод о том, что сотни тысяч людей поражены". "На самом деле, у меня глубокое убеждение, что за всеми этими антиядерными выступлениями стоят углеродные источники энергии, которые отлично понимают, что похоронит их будущее только атомная энергетика", — добавил Чудаков.
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Вчера, 13:41РИА Новости
Прототип героя сериала "Чернобыль" оценил доклад США об аварии на ЧАЭС
Мини-сериал "Чернобыль" повествует об аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году и о героических усилиях по ликвидации ее последствий.
Катастрофа на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года, взорвался ядерный реактор четвертого энергоблока станции. Общая площадь радиационного загрязнения в Белоруссии составила около 46,5 тысячи квадратных километров (23 процента от общей площади). На Украине были загрязнены 50 тысяч квадратных километров в 12 областях. Кроме того, от радиоактивного загрязнения пострадали 19 российских регионов с территорией почти 60 тысяч квадратных километров и населением 2,6 миллиона человек.
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Ликвидаторы аварии в Чернобыле — о том, как им приходится выживать
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Чернобыльская АЭСМАГАТЭУзбекистанУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Вот такие бездушные Чудаковы правили в СССР.Фильм не о цифрах,фильм о том,как унижали человеческое достоинство на протяжении многих десятилетий,фильм о том,что жизнь человека не стоила ни гроша в тоталитарной стране под названием СССР.
19 августа, 20:50
ddokshin
6000237
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