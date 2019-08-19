Региональную социальную доплату к пенсии выдали более 166 тыс. жителей МО

Чтобы претендовать на получение доплаты к пенсии, граждане должны иметь статус безработных и иметь регистрацию в Подмосковье. Выплата предназначена для пенсионеров, получающих пенсию по старости или за выслугу лет, а также по инвалидности или по случаю потери кормильца.