Региональную социальную доплату к пенсии выдали более 166 тыс. жителей МО

МОСКВА, 19 авг – РИА Новости. Общая сумма материального обеспечения неработающих пенсионеров с учетом региональной соцдоплаты к пенсии доведена до уровня 9908 рублей. Эта выплата предназначена 166 545 жителям Московской области. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на министра социального развития Московской области Ирину Фаевскую.
Чтобы претендовать на получение доплаты к пенсии, граждане должны иметь статус безработных и иметь регистрацию в Подмосковье. Выплата предназначена для пенсионеров, получающих пенсию по старости или за выслугу лет, а также по инвалидности или по случаю потери кормильца.
Фаевская отметила, что региональная социальная доплата к пенсии назначается подмосковным жителям, которые получают пенсию в области, но ее размер с учетом общей суммы материального обеспечения не превышает величину прожиточного минимума пенсионера, установленную в регионе.