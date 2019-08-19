Присоединение к G7 для России уже не так актуально, считает эксперт

МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. "Большая семерка" потеряла на сегодняшний день былое влияние, поэтому новое присоединение России к этому формату уже не столь актуально, работа в рамках G20 более эффективна, заявила РИА Новости проректор по международным отношениям Дальневосточного федерального университета Виктория Панова.
Президент РФ Владимир Путин перед встречей с французским коллегой Эммануэлем Макроном в ответ на вопросы журналистов о возможности возвращения России в "восьмерку" заявил, что такого формата больше нет, и он был урезан не по воле Москвы. При этом Путин отметил, что в РФ готовы "в любое время" принять всех партнеров саммита "семерки". В свою очередь президент Франции отметил, что вопрос возвращения России в "восьмерку" зависит от урегулирования украинского кризиса.
"Если говорить о возвращения России в "восьмерку", то спекуляции об этом начались практически сразу после того, как участие в этом формате было приостановлено. В 2015 году уже имел место подобный зондаж и какие-то заявления через прессу. Другое дело, что сейчас ситуация действительно изменилась, и если раньше, когда Россия еще только вступала в "восьмерку" и потом в ней находилась, нам действительно больше нужна была эта группа, то на сегодняшний день для нас, наверное, больше будет нейтральным по эффекту такое возвращение", - считает Панова.
По ее словам, какие бы спекуляции ни возникали сейчас, пока "не очевидно, что могли бы предложить оставшиеся государства "семерки" России, чтобы ее заинтересовало подобное возвращение".
"Тем более "семерка" сейчас вызывает мало интереса, потому что, если даже посмотреть по формату аутрич (outreach) - приглашение внешних государств на саммит - то особо никто не стремится из системных игроков приехать на такую встречу. Все достаточно спокойно работают в "двадцатке". То есть "семерка" утеряла тот вес, который когда-то был, в том числе тот шлейф влияния на внешний мир", - резюмирует эксперт.