Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-19T19:56Z
https://ria.ru/20190819/1557650434.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155764/82/1557648234_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_2fdfe4f52585eb6344098692dcf6dfc1.jpg
РИА Новости

Присоединение к G7 для России уже не так актуально, считает эксперт

19:56 19.08.2019
1065
© REUTERS / Gerard Julien/Pool Встреча Владимира Путина и Эммануэля Макрона во Франции. 19 августа 2019
Встреча Владимира Путина и Эммануэля Макрона во Франции. 19 августа 2019
© REUTERS / Gerard Julien/Pool
Встреча Владимира Путина и Эммануэля Макрона во Франции. 19 августа 2019
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. "Большая семерка" потеряла на сегодняшний день былое влияние, поэтому новое присоединение России к этому формату уже не столь актуально, работа в рамках G20 более эффективна, заявила РИА Новости проректор по международным отношениям Дальневосточного федерального университета Виктория Панова.
Президент РФ Владимир Путин перед встречей с французским коллегой Эммануэлем Макроном в ответ на вопросы журналистов о возможности возвращения России в "восьмерку" заявил, что такого формата больше нет, и он был урезан не по воле Москвы. При этом Путин отметил, что в РФ готовы "в любое время" принять всех партнеров саммита "семерки". В свою очередь президент Франции отметил, что вопрос возвращения России в "восьмерку" зависит от урегулирования украинского кризиса.
Лидеры Большой семерки беседуют во время осмотра Таормине, Италия
Вчера, 17:40РИА Новости
Экс-депутат Нацсобрания Франции призвал к возвращению России в G8
"Если говорить о возвращения России в "восьмерку", то спекуляции об этом начались практически сразу после того, как участие в этом формате было приостановлено. В 2015 году уже имел место подобный зондаж и какие-то заявления через прессу. Другое дело, что сейчас ситуация действительно изменилась, и если раньше, когда Россия еще только вступала в "восьмерку" и потом в ней находилась, нам действительно больше нужна была эта группа, то на сегодняшний день для нас, наверное, больше будет нейтральным по эффекту такое возвращение", - считает Панова.
По ее словам, какие бы спекуляции ни возникали сейчас, пока "не очевидно, что могли бы предложить оставшиеся государства "семерки" России, чтобы ее заинтересовало подобное возвращение".
"Тем более "семерка" сейчас вызывает мало интереса, потому что, если даже посмотреть по формату аутрич (outreach) - приглашение внешних государств на саммит - то особо никто не стремится из системных игроков приехать на такую встречу. Все достаточно спокойно работают в "двадцатке". То есть "семерка" утеряла тот вес, который когда-то был, в том числе тот шлейф влияния на внешний мир", - резюмирует эксперт.
Президент США Дональд Трамп
Вчера, 03:35РИА Новости
Экс-посол Франции считает, что Трамп может через год пригласить Россию в G7
6120100
Обсудить 2
Эммануэль МакронG7Большая двадцаткаВладимир ПутинФранцияРоссияВ мире
Рекомендуем
Скриншот видео встречи в аэропорту Киева премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху и его супруги Сары
Офис Зеленского ответил на критику жены Нетаньяху
РИА
Новости
Встреча Владимира Путина и Эммануэля Макрона во Франции. 19 августа 2019
Макрон связал возвращение к формату G8 с урегулированием на Украине
Президент США Дональд Трамп во время беседы с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита Группы двадцати в Осаке. 28 июня 2019
Трамп обвинил Google в манипуляции выборами в пользу Клинтон
Запуск крылатой ракеты Томагавк с американского военного корабля USS Cape St. George
США испытали запрещенную ДРСМД ракету
Лента
новостей
Владимир Путин во время церемонии встречи в аэропорту Марселя
Макрон заявил, что для него важна встреча с Путиным
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном. 19 августа 2019
Путин впервые прокомментировал акции протеста в Москве
Сотрудники полиции Испании в провинции Жирона, Каталония
Ребенок с отцом утонули на глазах у матери на популярном курорте в Испании
Газовое оборудование в Львовской области Украины
Киев спрогнозировал сложную зиму из-за споров с Россией
Запуск крылатой ракеты Томагавк с американского военного корабля USS Cape St. George
Пентагон сообщил, что испытанная ракета была вариантом "Томагавка"
Порт в Севастополе
Украина арестовала танкер, якобы поставлявший топливо Черноморскому флоту
Встреча Владимира Путина и Эммануэля Макрона во Франции. 19 августа 2019
Путин отметил любезность Макрона во время встречи
Главный редактор агентства Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян
Симоньян о летучке в New York Times: "сговор" Трампа и России вышел из моды
Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи в резиденции президента Франции Форт Брегансон
Макрон выразил уверенность в европейском будущем России
Футболка, снятая членами организации Движение Сорок Сороков с жителя Новосибирска
Православные активисты раздели мужчину из-за "оскорбительной" футболки
Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи на полях саммита Группы двадцати в Осаке. 28 июня 2019
Макрон надеется, что Россия и ЕС создадут новую архитектуру безопасности
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:49В США наградят военных, служащих на границе с Мексикой, сообщили СМИ
08:39"Ъ": Минфин предложил заморозить льготы нефтегазовым проектам в Арктике
08:39В Киеве в результате конфликта со стрельбой пострадали три человека
08:33Индия вывела станцию "Чандраян-2" на орбиту Луны
08:32Пентагон опубликовал видео запуска ракеты, запрещенной ДРСМД
08:31Суд в Киргизии продлил срок ареста Алмазбека Атамбаева
08:28Жителю Сургута, чей вагончик снесли, пока он отсутствовал, предложили жилье
08:27В Гонконге мужчина с ножом ранил троих человек
08:23В ДТП под Новосибирском пострадали семь граждан Узбекистана
08:22В ЛНР за минувшие сутки не зафиксировали обстрелов со стороны ВСУ
08:18В Приморье восстановили проезд к четырем селам, отрезанным паводком
08:13Huawei обвинила США в нарушении принципов рыночной конкуренции
08:10Вторник в Москве может стать самым теплым днем в августе
07:55В Приангарье три человека погибли в ДТП на трассе "Сибирь"
07:53СМИ: банковские карты предложили блокировать при подозрительных транзакциях
07:47Аэропорт Томска 2,5 часа не отправлял самолеты из-за тумана
07:39В Челябинске девять пострадавших в ДТП остаются в больницах
07:39"Скоро грибок заведется": украинцы высмеяли "мост Кличко" из-за мух
07:37Новый саратовский аэропорт "Гагарин" принял первый рейс
07:33Власти Индонезии замедлили интернет на востоке страны из-за беспорядков
Лента новостейМолния