Присоединение к G7 для России уже не так актуально, считает эксперт

МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. "Большая семерка" потеряла на сегодняшний день былое влияние, поэтому новое присоединение России к этому формату уже не столь актуально, работа в рамках G20 более эффективна, заявила РИА Новости проректор по международным отношениям Дальневосточного федерального университета Виктория Панова.

Президент РФ Владимир Путин перед встречей с французским коллегой Эммануэлем Макроном в ответ на вопросы журналистов о возможности возвращения России в "восьмерку" заявил, что такого формата больше нет, и он был урезан не по воле Москвы. При этом Путин отметил, что в РФ готовы "в любое время" принять всех партнеров саммита "семерки". В свою очередь президент Франции отметил, что вопрос возвращения России в "восьмерку" зависит от урегулирования украинского кризиса.

"Если говорить о возвращения России в "восьмерку", то спекуляции об этом начались практически сразу после того, как участие в этом формате было приостановлено. В 2015 году уже имел место подобный зондаж и какие-то заявления через прессу. Другое дело, что сейчас ситуация действительно изменилась, и если раньше, когда Россия еще только вступала в "восьмерку" и потом в ней находилась, нам действительно больше нужна была эта группа, то на сегодняшний день для нас, наверное, больше будет нейтральным по эффекту такое возвращение", - считает Панова.

По ее словам, какие бы спекуляции ни возникали сейчас, пока "не очевидно, что могли бы предложить оставшиеся государства "семерки" России, чтобы ее заинтересовало подобное возвращение".