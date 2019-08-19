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РИА Новости
Религия и мировоззрение

В посольстве России назвали незаконной "русскую церковь Северного Кипра"

20:32 19.08.2019
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© РИА Новости / Евгений ОдиноковСеверный Кипр
Северный Кипр
© РИА Новости / Евгений Одиноков
АФИНЫ, 19 авг – РИА Новости. Появившаяся на оккупированной части Кипра так называемая "русская православная церковь Северного Кипра" никакого отношения к РПЦ не имеет и является неканонической, заявила РИА Новости пресс-атташе посольства РФ на Кипре Алла Ханаева, комментируя публикацию кипрской газеты "Филелефтерос".
Издание написало, что церковь начала работать в Кирение, ее священник по имени Алексей Иванов "был рукоположен в 2014 году одесским митрополитом Агафангелом Пашковским, который является "главой Русской православной церкви за рубежом".
На самом деле так называемый "митрополит" Агафангел возглавил не каноническую РПЦЗ, а отколовшуюся от нее после ее воссоединения с Московским патриархатом церковную структуру, которую принято называть РПЦЗ(А), и за это в 2009 году Архиерейский собор канонической РПЦЗ лишил его сана.
Сам Иванов живет на оккупированной части острова несколько лет. У новоявленной церкви есть сайт, который предлагает приходить "православным, которые уже живут на Северном Кипре или планируют переехать сюда постоянно". Издание отмечает, что создание "Русской православной церкви Северного Кипра" создает множество серьезных проблем.
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"Эта церковь незаконная. Мы внимательно следим за ситуацией, находимся в постоянном контакте с Представителем Московского патриархата на Кипре", - заявила пресс-атташе посольства России в Никосии.
Что касается статьи, то изложенные в ней факты не совсем соответствуют действительности, сказала Ханаева.
"У нас есть официальное подтверждение отдела внешних церковных связей РПЦ, в котором говорится, что Алексей Иванов, про которого писала "Филелефтерос" и который заявляет о себе как священнослужителе Русской Православной церкви за границей, возглавляющий приход данной организации в Кирение, не является и никогда не являлся священнослужителем РПЦ и пребывает вне общения с Русской православной церковью. Это подтверждение священнослужители передали ещё летом архиепископу Кипра", - сказала пресс-атташе.
"Церковь Кипра в курсе, и Московский Патриархат принял все меры, чтобы проинформировать ее, что это незаконная деятельность. РПЦ не имеет никакого отношения к этой самозваной церкви", - сказала она.
По ее словам, посольство находится в контакте с представителем Московского Патриархата и, если понадобится помощь, по максимуму постарается оказать содействие.
"Этот деятель – Алексей Иванов никакого отношения к Русской Православной Церкви не имеет. Сама "Филелефтерос" пишет, что его рукоположил глава по сути раскольнической церкви (отколовшейся от РПЦЗ) Агафангел, и он никакого отношения к РПЦ не имеет", - добавила пресс-атташе.
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Фейк-ньюс от греческих СМИ

Некоторые греческие СМИ воспроизвели публикацию газеты "Филелефтерос" с комментариями, не имеющими ничего общего с действительностью и обвиняющими РПЦ во вмешательстве в дела канонической территории другой церкви.
Сайт tovima.gr (газеты "Вима") в статье, озаглавленной "Вызов из Москвы: "Русская православная церковь Северного Кипра" действует на оккупированных территориях", пишет о" вызове, исходящем непосредственно из Москвы и угрожающем автокефалии Церкви Кипра".
В подобной публикации сайт in.gr пишет о "пропаганде в пользу оккупированных территорий".
Сайт газеты "Прото Тема" озаглавил публикацию "Кипр: Русское церковное "вторжение" и пропаганда за псевдогосударство". Protothema.gr рассказывает о "нелегальной Русской Православной Церкви", которая "действует в оккупированной Кирении, используя храмы Церкви Кипра".
На сайте skai.gr популярного телеканала Skai говорится о "серьезной проблеме", публикация озаглавлена "Русская православная церковь Северного Кипра" в оккупированной Кирение".
Руководитель пресс-службы патриарха Московского и всея Руси священник Александр Волков заявил РИА Новости, что не читал эти публикации, но такие заявления даже близко не соответствуют действительности.
"Русская Церковь не может иметь представителей или филиалы где-либо на канонической территории другой местной православной церкви, в данном случае - на территории Кипрской православной церкви. Это странная коммуникационная кампания", - заявил Волков.
Кипр де-факто остается разделенным с 1974 года. Турецкие вооруженные силы в ночь на 21 июля 1974 года вторглись на север Кипра и оккупировали 37% территории страны.
Против турецкого вторжения выступило все международное сообщество. Совет Безопасности и Генеральная Ассамблея ООН приняли ряд резолюций по деоккупации и объединению острова, но Турция отказывается их выполнять и выводить войска.
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Религия и мировоззрениеРусская православная церковьКипрРоссияВ мире
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