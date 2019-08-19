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РИА Новости

В Балашихе не выявили превышения уровня загрязнения воздуха после пожара

19:55 19.08.2019
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© РИА Новости / Георгий Зимарев / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС РФ во время тушения пожара
Сотрудники МЧС РФ во время тушения пожара
© РИА Новости / Георгий Зимарев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Превышения загрязняющих веществ в воздухе в Балашихе после пожара на заводе, производящем синтетические смолы, не обнаружено, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.
Ранее сообщалось, что в подмосковной Балашихе загорелся цех завода, производящего синтетические смолы, в настоящее время пожар потушен.
По поручению управления Роспотребнадзора по Московской области, специалистами филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области" был произведен выезд на место происшествия для отбора проб атмосферного воздуха на содержание: бензола, толуола, ксилола, фенола, формальдегида, диоксида серы, диоксида азота, оксида углерода, уточнили в Роспотребнадзоре.
"Согласно результатов лабораторных исследований обнаруженные концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе во всех указанных контрольных точках ниже предельно допустимых концентраций (ПДК)",- говорится в сообщении.
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