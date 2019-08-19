В Балашихе не выявили превышения уровня загрязнения воздуха после пожара

Сотрудники МЧС РФ во время тушения пожара

МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Превышения загрязняющих веществ в воздухе в Балашихе после пожара на заводе, производящем синтетические смолы, не обнаружено, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.

Ранее сообщалось, что в подмосковной Балашихе загорелся цех завода, производящего синтетические смолы, в настоящее время пожар потушен.

По поручению управления Роспотребнадзора по Московской области, специалистами филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области" был произведен выезд на место происшествия для отбора проб атмосферного воздуха на содержание: бензола, толуола, ксилола, фенола, формальдегида, диоксида серы, диоксида азота, оксида углерода, уточнили в Роспотребнадзоре.