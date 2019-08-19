Макрон связал возвращение к формату G8 с урегулированием на Украине

ФОРТ БРЕГАНСОН (Франция), 19 авг – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон связывает возращение к формату "Большой восьмерки" с урегулированием кризиса на Украине.

"Ясно, что возвращение к G8, а также возвращение к абсолютно нормализованным отношениям (России - ред.) с Евросоюзом предполагает урегулирование украинского вопроса. Это обязательное условие", - сказал Макрон журналистам перед встречей с российским лидером Владимиром Путиным в форте Брегансон за несколько дней до саммита G7 во французском Биаррице.

"Но наша ответственность также в том, чтобы думать о современной геополитике, учитывая переустройство, о котором я только что говорил, новые кризисы", - добавил французский лидер.

Макрон высказался за создание новой архитектуры европейской безопасности совместно с Россией.

"Вопрос G8 зависит от украинского кризиса в очень простой манере. Но с другой стороны, я бы хотел, чтобы в рамках этого переустройства, новой повестки – архитектуры безопасности и доверия, которую я бы хотел запустить совместно, – мы могли бы снять недопонимания, которые иногда существуют между Россией и Евросоюзом на протяжении нескольких десятилетий", - подчеркнул президент Франции.