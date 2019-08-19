Польша не готова оказать военную помощь США в Персидском заливе

ВАРШАВА, 19 авг – РИА Новости. Польша могла бы оказать политическую, но не военную поддержку США в Персидском заливе, заявил министр иностранных дел республики Яцек Чапутович в интервью изданию Польша могла бы оказать политическую, но не военную поддержку США в Персидском заливе, заявил министр иностранных дел республики Яцек Чапутович в интервью изданию Rzeczpospolita

Ранее США заявляли, что планируют создать международную коалицию, чтобы патрулировать воды около Ирана и Йемена. Первые такие предложения были сделаны в конце июня на министерских переговорах с союзниками по НАТО в Брюсселе. Речь, в частности, шла о вариантах как проведения разведки с воздуха, так и отправки кораблей для сопровождения торговых судов в Ормузском проливе. В начале августа Великобритания присоединилась к международной коалиции, инициированной США, для патрулирования вод вблизи Ирана.

Отвечая на вопрос, обещал ли президент Польши Анджей Дуда президенту США Дональду Трампу поддержку, "если бы дошло до войны с Ираном", Чапутович ответил, что "таких обязательств не было".

При этом он отметил, что проблема судоходства в Персидском заливе шире, и "речь не идет только об Иране". "Американцы, а также британцы считают, что нужно предпринять решительные действия для того, чтобы восстановить свободу судоходства в Персидском заливе. Мы считаем такие действия обоснованными", - сказал польский министр.

"Но Польша не является могущественной морской державой и не имеет больших возможностей действий в дальних акваториях. В то же время мы можем предоставить политическую поддержку или делегировать специальный персонал", - добавил он.

Обострение в районе Персидского залива началось после того, как вечером 19 июля ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) задержали в иранских территориальных водах британский танкер Stena Impero и впоследствии сопроводили его в порт Бендер-Аббас. Экипаж танкера, состоящий из 23 человек, в том числе трех россиян, остается на борту. Иранские власти заявили, что экипаж судна здоров, а танкер стоит на якоре у порта. Инцидент со Stena Impero стал фактическим ответом иранских властей на задержание иранского танкера властями британского Гибралтара.

Власти британского Гибралтара 4 июля заподозрили иранский танкер Grace 1 в нарушении санкций ЕС против Сирии. В рамках расследования дела полиция задержала капитана, старшего помощника танкера и еще двух членов экипажа.

МИД Ирана тогда заявил, что Тегеран считает неприемлемым задержание танкера из-за санкций, которые не основываются на решениях ООН. Замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи на пресс-конференции говорил, что танкер не перевозил нефть в Сирию, а многие иранские официальные лица назвали задержание судна "пиратством".