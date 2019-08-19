Польша не хочет передислокации американских войск из Германии

ВАРШАВА, 19 авг – РИА Новости. Польша не поддерживает возможную передислокацию на свою территорию американских войск из Германии, заявил министр иностранных дел республики Яцек Чапутович в интервью изданию Польша не поддерживает возможную передислокацию на свою территорию американских войск из Германии, заявил министр иностранных дел республики Яцек Чапутович в интервью изданию Rzeczpospolita

"Мы точно никогда не будем к этому стремиться. Американские войска в Германии служат также безопасности Польши", - сказал Чапутович.

По его мнению, американские войска в Германии "находятся в резерве" на случай "если бы Польша была атакована Россией".

Ранее телеканал ARD со ссылкой на посла США в Германии Ричарда Гренелла сообщал, что США могут передислоцировать часть американских военных из Германии в Польшу из-за того, что ФРГ до сих пор не увеличила расходы на оборону до 2% от ВВП. В свою очередь посол США в Польше Джорджетт Мосбахер написала в Twitter, что Польша исполняет свою обязанность перед НАТО по расходам на оборону, а Германия этого не делает. Она заявила, что "приветствовала бы, если американские войска в Германии пришли в Польшу".

В Германии дислоцированы больше всего американских военных в Европе - в общей сложности 35 тысяч. Сюда же относятся 17 тысяч американских и 12 тысяч немецких гражданских лиц, которые трудоустроены в американских войсках, сообщает телеканал.

Ранее страны альянса обязались повысить расходы на оборону до 2% ВВП. Львиную долю бюджета НАТО составляют расходы США, и Трамп неоднократно критиковал союзников за это. Особо президент США отмечал недостаточный вклад Германии. По его словам, расходы Германии на оборону составляют "только" один процент от ВВП, и она "должна платить гораздо больше". Германия ожидает, что в текущем году её расходы на оборону составят 1,36%.