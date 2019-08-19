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РИА Новости

Польша не хочет передислокации американских войск из Германии

19:28 19.08.2019
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© Flickr / U.S. Army EuropeВоеннослужащий армии США во время учений в Германии
Военнослужащий армии США во время учений в Германии
© Flickr / U.S. Army Europe
Военнослужащий армии США во время учений в Германии. Архивное фото
ВАРШАВА, 19 авг – РИА Новости. Польша не поддерживает возможную передислокацию на свою территорию американских войск из Германии, заявил министр иностранных дел республики Яцек Чапутович в интервью изданию Rzeczpospolita.
"Мы точно никогда не будем к этому стремиться. Американские войска в Германии служат также безопасности Польши", - сказал Чапутович.
По его мнению, американские войска в Германии "находятся в резерве" на случай "если бы Польша была атакована Россией".
Ранее телеканал ARD со ссылкой на посла США в Германии Ричарда Гренелла сообщал, что США могут передислоцировать часть американских военных из Германии в Польшу из-за того, что ФРГ до сих пор не увеличила расходы на оборону до 2% от ВВП. В свою очередь посол США в Польше Джорджетт Мосбахер написала в Twitter, что Польша исполняет свою обязанность перед НАТО по расходам на оборону, а Германия этого не делает. Она заявила, что "приветствовала бы, если американские войска в Германии пришли в Польшу".
Польские военные во время учений на северо-востоке Польши
14 августа, 17:50Акценты - Радио Sputnik
Плох тот солдат. В Польше захотели двукратно увеличить армию В Польше заговорили об увеличении армии. Так можно и патриотизм продемонстрировать. Мол, на НАТО надеемся, а сами не плошаем. А еще молодежь занять, которую вытеснила на улицу более дешевая рабсила из Украины.
В Германии дислоцированы больше всего американских военных в Европе - в общей сложности 35 тысяч. Сюда же относятся 17 тысяч американских и 12 тысяч немецких гражданских лиц, которые трудоустроены в американских войсках, сообщает телеканал.
Ранее страны альянса обязались повысить расходы на оборону до 2% ВВП. Львиную долю бюджета НАТО составляют расходы США, и Трамп неоднократно критиковал союзников за это. Особо президент США отмечал недостаточный вклад Германии. По его словам, расходы Германии на оборону составляют "только" один процент от ВВП, и она "должна платить гораздо больше". Германия ожидает, что в текущем году её расходы на оборону составят 1,36%.
В начале лета было достигнуто соглашение о том, что Соединенные Штаты разместят на польской территории эскадрильи американских разведывательных беспилотников MQ-9. Также стороны договорились, что США увеличат численность своих военнослужащих на тысячу человек с нынешних 4,5 тысячи человек. В свою очередь Польша обязуется за свой счет подготовить всю необходимую инфраструктуру для размещения такого количества американских военных и техники.
Президент США Дональд Трамп и канцлер ФРГ Ангела Меркель
Вчера, 04:39РИА Новости
Немецко-американские отношения оказались "на дне", пишет Der Spiegel
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Яцек ЧапутовичНАТОПольшаГерманияСШАВ мире
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