"Медуза" закрыла доступ к статье о наркотиках

Здание Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)

МОСКВА, 19 авг – РИА Новости. Интернет-издание "Медуза" ограничило доступ российским пользователям к статье, фрагменты которой МВД РФ сочло пропагандой наркотиков, а Роскомнадзор внес страницу с текстом в реестр запрещенной информации, сообщил журналистам пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский.

"Медуза" ограничила доступ к статье из реестра для РФ", - сказал он.

При переходе по веб-адресу статьи открывается страница "Закрыто в России", где говорится, что материал заблокирован по требованию суда или Роскомнадзора.