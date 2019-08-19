"Медуза" закрыла доступ к статье о наркотиках

МОСКВА, 19 авг – РИА Новости. Интернет-издание "Медуза" ограничило доступ российским пользователям к статье, фрагменты которой МВД РФ сочло пропагандой наркотиков, а Роскомнадзор внес страницу с текстом в реестр запрещенной информации, сообщил журналистам пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский.
"Медуза" ограничила доступ к статье из реестра для РФ", - сказал он.
При переходе по веб-адресу статьи открывается страница "Закрыто в России", где говорится, что материал заблокирован по требованию суда или Роскомнадзора.
Ранее пресс-служба Роскомнадзора сообщила, что МВД РФ посчитало фрагменты материала портала "Медуза" пропагандой наркотиков. Ведомство направило изданию требование удалить запрещенную информацию. Речь идет о названиях разделов статьи от 8 августа 2019 года. В "Медузе" подтвердили получение письма от Роскомнадзора.