Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-19T19:27Z
https://ria.ru/20190819/1557649901.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/106675/75/1066757565_0:132:2001:1257_1036x0_80_0_0_92cc16148584fd8d387921fcc057d47f.jpg
РИА Новости

"Медуза" закрыла доступ к статье о наркотиках

19:27 19.08.2019
880
© РИА Новости / Томас ТхайцукЗдание Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Здание Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
© РИА Новости / Томас Тхайцук
МОСКВА, 19 авг – РИА Новости. Интернет-издание "Медуза" ограничило доступ российским пользователям к статье, фрагменты которой МВД РФ сочло пропагандой наркотиков, а Роскомнадзор внес страницу с текстом в реестр запрещенной информации, сообщил журналистам пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский.
"Медуза" ограничила доступ к статье из реестра для РФ", - сказал он.
При переходе по веб-адресу статьи открывается страница "Закрыто в России", где говорится, что материал заблокирован по требованию суда или Роскомнадзора.
Ранее пресс-служба Роскомнадзора сообщила, что МВД РФ посчитало фрагменты материала портала "Медуза" пропагандой наркотиков. Ведомство направило изданию требование удалить запрещенную информацию. Речь идет о названиях разделов статьи от 8 августа 2019 года. В "Медузе" подтвердили получение письма от Роскомнадзора.
Здание Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Вчера, 16:56РИА Новости
"Медузу" уведомили о необходимости удалить информацию о наркотиках
2411113
Обсудить 1
Портал "Медуза"РоскомнадзорРоссия
Рекомендуем
Сотрудники полиции Испании в провинции Жирона, Каталония
Ребенок с отцом утонули на глазах у матери на популярном курорте в Испании
РИА
Новости
Скриншот видео встречи в аэропорту Киева премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху и его супруги Сары
Офис Зеленского ответил на критику жены Нетаньяху
Футболка, снятая членами организации Движение Сорок Сороков с жителя Новосибирска
Православные активисты раздели мужчину из-за "оскорбительной" футболки
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном. 19 августа 2019
Путин впервые прокомментировал акции протеста в Москве
Лента
новостей
Здание Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
"Медузу" уведомили о необходимости удалить информацию о наркотиках
Запуск крылатой ракеты Томагавк с американского военного корабля USS Cape St. George
США испытали запрещенную ДРСМД ракету
Дуэйн Джонсон
Дуэйн "Скала" Джонсон женился
Президент США Дональд Трамп во время беседы с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита Группы двадцати в Осаке. 28 июня 2019
Трамп обвинил Google в манипуляции выборами в пользу Клинтон
Генеральный директор Государственной корпорации по космической деятельности Роскосмос Дмитрий Рогозин на Петербургском международном экономическом форуме 2019
Рогозин резко ответил на шутку о "дырочке" в "Союзе"
Запуск крылатой ракеты Томагавк с американского военного корабля USS Cape St. George
Пентагон сообщил, что испытанная ракета была вариантом "Томагавка"
Встреча Владимира Путина и Эммануэля Макрона во Франции. 19 августа 2019
Макрон связал возвращение к формату G8 с урегулированием на Украине
Владимир Путин во время церемонии встречи в аэропорту Марселя
Макрон заявил, что для него важна встреча с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в Киеве
Нетаньяху прокомментировал отказ своей жены пробовать каравай в Киеве
Жена Нетаньяху бросила на землю кусок приветственного каравая в Киеве
Жена Нетаньяху отказалась попробовать украинский каравай
Свадебные кольца
Мужчина забыл о жене после падения на свадьбе
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:55СМИ сообщили о новом способе краж денег с банковских карт
08:49В США наградят военных, служащих на границе с Мексикой, сообщили СМИ
08:39"Ъ": Минфин предложил заморозить льготы нефтегазовым проектам в Арктике
08:39В Киеве в результате конфликта со стрельбой пострадали три человека
08:33Индия вывела станцию "Чандраян-2" на орбиту Луны
08:32Пентагон опубликовал видео запуска ракеты, запрещенной ДРСМД
08:31Суд в Киргизии продлил срок ареста Алмазбека Атамбаева
08:28Жителю Сургута, чей вагончик снесли, пока он отсутствовал, предложили жилье
08:27В Гонконге мужчина с ножом ранил троих человек
08:23В ДТП под Новосибирском пострадали семь граждан Узбекистана
08:22В ЛНР за минувшие сутки не зафиксировали обстрелов со стороны ВСУ
08:18В Приморье восстановили проезд к четырем селам, отрезанным паводком
08:13Huawei обвинила США в нарушении принципов рыночной конкуренции
08:10Вторник в Москве может стать самым теплым днем в августе
07:55В Приангарье три человека погибли в ДТП на трассе "Сибирь"
07:53СМИ: банковские карты предложили блокировать при подозрительных транзакциях
07:47Аэропорт Томска 2,5 часа не отправлял самолеты из-за тумана
07:39В Челябинске девять пострадавших в ДТП остаются в больницах
07:39"Скоро грибок заведется": украинцы высмеяли "мост Кличко" из-за мух
07:37Новый саратовский аэропорт "Гагарин" принял первый рейс
Лента новостейМолния