Путин на встрече с Макроном отметил важность борьбы с изменением климата

ФОРТ БРЕГАНСОН (Франция), 19 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с французским коллегой Эммануэлем Макроном заявил, что Россия поддерживает борьбу Франции с изменением климата и считает важным согласовать усилия в этой сфере.

"Совместная работа в области борьбы с изменением климата - это существенно... Без согласования усилий, и мы это прекрасно все тоже знаем, результата эффективного не будет. Мы готовы к такой совместной работе", - сказал Путин журналистам перед встречей с Макроном.

Он добавил, что Россия "с самых первых шагов присоединилась к инициативе президента Франции" и поддержала Парижское соглашение по климату, взяв на себя "очень серьезные обязательства".

"Это потребует существенной реконструкции вообще всей российской экономики. Мы приняли внутригосударственные программы на этот счет. Выделили колоссальные ресурсы", - сказал Путин.

Он отметил, что изменение климата является серьезным вопросом и для России, поскольку в этом году наблюдаются рекордные изменения температуры в Арктике.

Встреча Путина и Макрона проходит в официальной летней резиденции французских президентов - форте Брегансон. Переговоры французского и российского президентов пройдут за несколько дней до саммита G7, который состоится во французском Биаррице 24-26 августа.