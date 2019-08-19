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РИА Новости

Путин на встрече с Макроном отметил важность борьбы с изменением климата

19:22 19.08.2019
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© REUTERS / Gerard Julien/Pool Встреча Владимира Путина и Эммануэля Макрона во Франции. 19 августа 2019
Встреча Владимира Путина и Эммануэля Макрона во Франции. 19 августа 2019
© REUTERS / Gerard Julien/Pool
Встреча Владимира Путина и Эммануэля Макрона во Франции. 19 августа 2019
ФОРТ БРЕГАНСОН (Франция), 19 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с французским коллегой Эммануэлем Макроном заявил, что Россия поддерживает борьбу Франции с изменением климата и считает важным согласовать усилия в этой сфере.
"Совместная работа в области борьбы с изменением климата - это существенно... Без согласования усилий, и мы это прекрасно все тоже знаем, результата эффективного не будет. Мы готовы к такой совместной работе", - сказал Путин журналистам перед встречей с Макроном.
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Он добавил, что Россия "с самых первых шагов присоединилась к инициативе президента Франции" и поддержала Парижское соглашение по климату, взяв на себя "очень серьезные обязательства".
"Это потребует существенной реконструкции вообще всей российской экономики. Мы приняли внутригосударственные программы на этот счет. Выделили колоссальные ресурсы", - сказал Путин.
Он отметил, что изменение климата является серьезным вопросом и для России, поскольку в этом году наблюдаются рекордные изменения температуры в Арктике.
Встреча Путина и Макрона проходит в официальной летней резиденции французских президентов - форте Брегансон. Переговоры французского и российского президентов пройдут за несколько дней до саммита G7, который состоится во французском Биаррице 24-26 августа.
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Эммануэль МакронВладимир ПутинФранцияПолитика
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