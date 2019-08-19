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РИА Новости

Брижит Макрон рассказала о самочувствии после травмы руки

19:22 19.08.2019
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© REUTERS / Gerard Julien/Pool Первая леди Франции Брижит Макрон перед встречей Эммануэля Макрона и Владимира Путина. 19 августа 2019
Первая леди Франции Брижит Макрон перед встречей Эммануэля Макрона и Владимира Путина. 19 августа 2019
© REUTERS / Gerard Julien/Pool
ФОРТ БРЕГАНСОН (Франция), 19 авг - РИА Новости. Первая леди Франции Брижит Макрон, недавно получившая вывих плеча, рассказала журналистам как чувствует себя в преддверии встречи ее супруга и российского президента Владимира Путина в форте Брегансон на юге Франции.
"Очень хорошо, очень хорошо. Не слишком жарко", - сказала первая леди Франции на вопрос российских журналистов о том, как обстоят ее дела.
Обратиться к Брижит Макрон репортеры смогли в форте Брегансон в преддверии прибытия президента РФ Владимира Путина на встречу с французским коллегой Эммануэлем Макроном.
Перед журналистами Брижит Макрон предстала в небесно-голубом платье с коротким рукавом, а ее правая рука была на перевязи. Непосредственно перед появлением президента РФ первая леди Франции сняла лангетку с руки.
Накануне стало известно, что травму - вывих плеча - супруга французского президента получила во время прогулки на лодке.
Встреча Владимира Путина и Эммануэля Макрона во Франции. 19 августа 2019
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