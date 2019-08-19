Брижит Макрон рассказала о самочувствии после травмы руки

ФОРТ БРЕГАНСОН (Франция), 19 авг - РИА Новости. Первая леди Франции Брижит Макрон, недавно получившая вывих плеча, рассказала журналистам как чувствует себя в преддверии встречи ее супруга и российского президента Владимира Путина в форте Брегансон на юге Франции.

"Очень хорошо, очень хорошо. Не слишком жарко", - сказала первая леди Франции на вопрос российских журналистов о том, как обстоят ее дела.

Обратиться к Брижит Макрон репортеры смогли в форте Брегансон в преддверии прибытия президента РФ Владимира Путина на встречу с французским коллегой Эммануэлем Макроном.

Перед журналистами Брижит Макрон предстала в небесно-голубом платье с коротким рукавом, а ее правая рука была на перевязи. Непосредственно перед появлением президента РФ первая леди Франции сняла лангетку с руки.