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РИА Новости
Пожар на подводном аппарате Минобороны

Радиационный фон после аварии в Северодвинске не повышен, заявил Путин

19:20 19.08.2019
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© REUTERS / Gerard Julien/PoolПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном. 19 августа 2019
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном. 19 августа 2019
© REUTERS / Gerard Julien/Pool
ФОРТ БРЕГАНСОН (Франция), 19 авг - РИА Новости. Угрозы превышения радиационного фона после аварии в Архангельской области нет, заявил президент России Владимир Путин.
"Никакой угрозы там нет, и никакого повышения фона там тоже не существует", - заявил Путин на пресс-конференции перед началом переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
"Туда направлены были эксперты, в том числе независимые эксперты, которые контролируют сейчас ситуацию. Во всяком случае, я эти доклады получаю, получаю доклады от наших экспертов - и военных экспертов, и гражданских. Мы серьезных изменений там не видим", - продолжил российский президент.
"Но превентивные меры принимаются для того, чтобы не было никаких неожиданностей", - заверил он.
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Путин также рассказал, что пострадавшие и погибшие в результате инцидента специалисты будут представлены к государственным наградам. "Люди, которые, к сожалению, пострадали и погибли, безусловно выполняли важнейшую государственную функцию. Все они будут представлены к государственным наградам", - сказал российский лидер.
На полигоне Минобороны России в Архангельской области 8 августа при испытании жидкостной реактивной двигательной установки произошел взрыв с возгоранием. Минобороны сообщало, что погибли два человека. Позднее "Росатом" сообщил о гибели пяти своих сотрудников. И военное ведомство, и местные власти заявили, что радиационный фон в норме.
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Пожар на подводном аппарате МинобороныЭммануэль МакронВладимир ПутинФранцияРоссияПроисшествия
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