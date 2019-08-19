Радиационный фон после аварии в Северодвинске не повышен, заявил Путин

ФОРТ БРЕГАНСОН (Франция), 19 авг - РИА Новости. Угрозы превышения радиационного фона после аварии в Архангельской области нет, заявил президент России Владимир Путин.

"Никакой угрозы там нет, и никакого повышения фона там тоже не существует", - заявил Путин на пресс-конференции перед началом переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

"Туда направлены были эксперты, в том числе независимые эксперты, которые контролируют сейчас ситуацию. Во всяком случае, я эти доклады получаю, получаю доклады от наших экспертов - и военных экспертов, и гражданских. Мы серьезных изменений там не видим", - продолжил российский президент.

"Но превентивные меры принимаются для того, чтобы не было никаких неожиданностей", - заверил он.

Путин также рассказал, что пострадавшие и погибшие в результате инцидента специалисты будут представлены к государственным наградам. "Люди, которые, к сожалению, пострадали и погибли, безусловно выполняли важнейшую государственную функцию. Все они будут представлены к государственным наградам", - сказал российский лидер.