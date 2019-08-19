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РИА Новости

Ребенок с отцом утонули на глазах у матери на популярном курорте в Испании

19:26 19.08.2019 (обновлено: 19:45 19.08.2019)
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© AFP 2019 / StringerСотрудники полиции Испании в провинции Жирона, Каталония
Сотрудники полиции Испании в провинции Жирона, Каталония
© AFP 2019 / Stringer
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. В испанском городе Жирона четырехлетний мальчик и его 29-летний отец утонули на глазах у матери на пляже, сообщает газета Daily Mirror.
Спасатели увидели тело ребенка в воде и бросились на помощь. Мальчика вытащили на сушу без сознания и попытались реанимировать, однако спасти его не удалось.
Потрясенная случившимся мать вдруг поняла, что ее муж тоже исчез. Испанские экстренные службы оперативно развернули поисково-спасательную операцию. В ней были задействованы сотрудники полиции, пожарная охрана, а также спецтехника: вертолет, водный мотоцикл и катер. Тело мужчины нашли через полтора часа на глубине трех метров.
По информации издания, семья прибыла в Испанию на отдых из Франции.
Полиция выясняет обстоятельства инцидента, а женщине, потерявшей членов семьи, оказывают психологическую помощь.
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