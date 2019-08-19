Офис Зеленского ответил на критику жены Нетаньяху

Скриншот видео встречи в аэропорту Киева премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху и его супруги Сары

МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. В Офисе президента Украины Владимира Зеленского прокомментировали поведение супруги израильского премьер-министра Беньямина Нетаньяху Сары, которая в начале визита выбросила кусок приветственного каравая.

В пресс-службе заверили, что первая леди сделала это неумышленно и не хотела проявить неуважение.

"Ничто не может омрачить важность и масштабность визита премьера Израиля на Украину, который состоялся впервые за 20 лет и стал для обеих стран важным толчком к развитию отношений в экономической, образовательной, культурной сферах и в IT", — написала в Facebook пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель.

Ранее СМИ опубликовали видео, на котором три девушки в традиционных украинских нарядах приветствуют у трапа самолета Беньямина Нетаньяху и его супругу Сару. Политику и его жене поднесли каравай. Глава израильского правительства отломил кусочек хлеба, надкусил его и передал первой леди. Однако она не стала пробовать каравай и бросила его на землю.