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РИА Новости

Офис Зеленского ответил на критику жены Нетаньяху

19:05 19.08.2019 (обновлено: 06:22 20.08.2019)
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© Канал Видимо-Невидимо на YoutubeСкриншот видео встречи в аэропорту Киева премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху и его супруги Сары
Скриншот видео встречи в аэропорту Киева премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху и его супруги Сары
© Канал Видимо-Невидимо на Youtube
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. В Офисе президента Украины Владимира Зеленского прокомментировали поведение супруги израильского премьер-министра Беньямина Нетаньяху Сары, которая в начале визита выбросила кусок приветственного каравая.
В пресс-службе заверили, что первая леди сделала это неумышленно и не хотела проявить неуважение.
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Вчера, 17:20РИА Новости
Пригожин заступился за жену Нетаньяху, выбросившую украинский каравай
"Ничто не может омрачить важность и масштабность визита премьера Израиля на Украину, который состоялся впервые за 20 лет и стал для обеих стран важным толчком к развитию отношений в экономической, образовательной, культурной сферах и в IT", — написала в Facebook пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель.
Ранее СМИ опубликовали видео, на котором три девушки в традиционных украинских нарядах приветствуют у трапа самолета Беньямина Нетаньяху и его супругу Сару. Политику и его жене поднесли каравай. Глава израильского правительства отломил кусочек хлеба, надкусил его и передал первой леди. Однако она не стала пробовать каравай и бросила его на землю.
Поездка Нетаньяху на Украину проходит примерно за месяц до выборов в Израиле, перед которыми глава правительства стремится заручиться поддержкой многочисленной общины выходцев из бывшего СССР. В Киеве он встретился с президентом страны Владимиром Зеленским и почтил память жертв холокоста на церемонии в Бабьем Яре.
Жена премьера Израиля Сара Нетаньяху
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Жена Нетаньяху устроила скандал на борту самолета, летевшего в Киев
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Сара НетаньяхуВладимир ЗеленскийКиевИзраильУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Какой же он президент, что то путаете, тем более в Израиле не президентский вид правления. А в статье верно замечено, она это сделала не умышленно.
19 августа, 19:47
С Саша Лебедев
162200139
Господа комментаторы, вывообще что-то слышали про кошерную пищу и законы Израиля? "...Виды зерновых, пригодных для замеса теста: пшеница, овес, рожь, полба, ячмень. Если посадки одного из этих видов укоренилась в земле после 16-го нисана прошедшего года, а урожай был убран до Песаха текущего года, такое зерно называется хадаш, и его в Земле Израиля запрещено есть до начала 17-го нисана следующего года, а границами Земли Израиля - до 18-го нисана. Запрещен нееврейский хлеб, изготовленный из пяти видов зерна - пшеница, овес, рожь, полба, ячмень. Хлеб считается нееврейским, если все этапы изготовления и выпечки производились неевреем..."
19 августа, 20:12
ССергей_СПб
1221850226
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