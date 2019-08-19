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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Православные активисты раздели мужчину из-за "оскорбительной" футболки

19:01 19.08.2019 (обновлено: 19:05 19.08.2019)
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© Фото : страница "Движение Сорок Сороков" во "ВКонтакте" / Георгий СолдатовФутболка, снятая членами организации "Движение Сорок Сороков" с жителя Новосибирска
Футболка, снятая членами организации Движение Сорок Сороков с жителя Новосибирска
© Фото : страница "Движение Сорок Сороков" во "ВКонтакте" / Георгий Солдатов
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. В Новосибирске участники православного общественного движения "Сорок сороков" заставили мужчину снять футболку из-за "оскорбительного" рисунка на ней. Об этом сообщается на странице активистов в социальной сети "ВКонтакте".
Как утверждает участник организации Георгий Солдатов, на одежде молодого человека была изображена "карикатура на святого". На опубликованной фотографии видно, что на футболке на черном фоне нарисована фигура парня, сзади которого расположена белая сфера, напоминающая Луну или нимб. В публикации не уточняется, изображение какого святого напомнила активисту эта картинка.
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Участники религиозного движения пожаловались на одежду молодого человека сотрудникам полиции, после чего тот согласился снять футболку.
"Хорошо, с собой у него была еще джинсовая накидка: если бы поехал с голым торсом, мог бы замерзнуть", — написал Солдатов.
По мнению представителя организации, эта ситуация свидетельствует об "отсутствии духовного воспитания в семьях, давлении на сознание молодежи со стороны шоу-индустрии и бездействии государства", а также безразличии общества.
Как сообщили порталу "Тайга.инфо" в региональном управлении МВД, обратившийся в полицию активист заявил, что футболка мужчины оскорбляет чувства верующих.
"Сотрудники предложили пройти в комнату полиции для выяснения обстоятельств. Там заявитель самостоятельно обратился к гражданину с просьбой снять майку, сказав, что в таком случае не будет писать заявление. Молодой человек согласился", — цитирует правоохранителей издание.
В МВД отметили, что мужчина забрал футболку с собой.
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Религия и мировоззрениеНовосибирскОбщество
Популярные комментарии
Я правильно понял, что полиция светского государства приняла сторону православных экстремистов?
19 августа, 19:24
PWPinter Wafloo
82110120
Люди становятся параноиками. Закон идиотский. Я ничего оскорбительного не вижу: парень на фоне луны, причём тут святые?
19 августа, 19:30
Svinka Ontherun
6610018
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