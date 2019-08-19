Православные активисты раздели мужчину из-за "оскорбительной" футболки

МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. В Новосибирске участники православного общественного движения "Сорок сороков" заставили мужчину снять футболку из-за "оскорбительного" рисунка на ней. Об этом сообщается на странице активистов в социальной сети В Новосибирске участники православного общественного движения "Сорок сороков" заставили мужчину снять футболку из-за "оскорбительного" рисунка на ней. Об этом сообщается на странице активистов в социальной сети "ВКонтакте"

Как утверждает участник организации Георгий Солдатов, на одежде молодого человека была изображена "карикатура на святого". На опубликованной фотографии видно, что на футболке на черном фоне нарисована фигура парня, сзади которого расположена белая сфера, напоминающая Луну или нимб. В публикации не уточняется, изображение какого святого напомнила активисту эта картинка.

Участники религиозного движения пожаловались на одежду молодого человека сотрудникам полиции, после чего тот согласился снять футболку.

"Хорошо, с собой у него была еще джинсовая накидка: если бы поехал с голым торсом, мог бы замерзнуть", — написал Солдатов.

По мнению представителя организации, эта ситуация свидетельствует об "отсутствии духовного воспитания в семьях, давлении на сознание молодежи со стороны шоу-индустрии и бездействии государства", а также безразличии общества.

Как сообщили порталу "Тайга.инфо" в региональном управлении МВД, обратившийся в полицию активист заявил, что футболка мужчины оскорбляет чувства верующих.

"Сотрудники предложили пройти в комнату полиции для выяснения обстоятельств. Там заявитель самостоятельно обратился к гражданину с просьбой снять майку, сказав, что в таком случае не будет писать заявление. Молодой человек согласился", — цитирует правоохранителей издание.