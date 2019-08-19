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РИА Новости

Путин впервые прокомментировал акции протеста в Москве

19:01 19.08.2019 (обновлено: 04:19 20.08.2019)
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© REUTERS / Gerard Julien/PoolПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном. 19 августа 2019
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном. 19 августа 2019
© REUTERS / Gerard Julien/Pool
ФОРТ БРЕГАНСОН (Франция), 19 авг — РИА Новости. Владимир Путин, говоря об акциях протестах в России, заявил, что доводить ситуацию до столкновений никто не имеет права, а виновные должны быть наказаны.
Глава государства отметил, что беспорядки в Москве связаны с электоральным циклом, так как в сентябре пройдут выборы в региональные органы власти, в том числе в московские. При этом российский лидер добавил, что граждане имеют право на мирные протесты в соответствии с действующим законом, и власти не должны этому мешать.

"Но никто — ни власти, ни какие-то группы граждан — не имеют права нарушать действующий закон и доводить ситуацию до абсурда либо до столкновения с властями. Это нарушение закона, и все, кто виновен в этих нарушениях, должны быть привлечены к ответственности в соответствии с этим самым российским законом", — сказал он.

Президент также отметил, что в июле и августе акции были санкционированы властями и прошли мирно и безо всяких эксцессов.
"Я хотел бы, чтобы у нас в дальнейшем все происходило таким образом, ну, и в других странах тоже, чтобы без эксцессов и нарушений законодательства", — сказал Путин.
Глава государства также напомнил об акциях во Франции.
"Как мы знаем, не только в России происходят такие события... Я в гостях, мне неудобно об этом говорить, но вынужден, поскольку вы задаете такие вопросы. Мы все знаем события, связанные с так называемыми желтыми жилетами, в ходе которых, как нам кажется, по нашим подсчетам, погибли 11 человек, 2,5 тысячи получили ранения, две тысячи полицейских в том числе", — отметил российский президент.
Он добавил, что не хочет, чтобы подобные события происходили в Москве, и пообещал сделать все, чтобы политическая ситуация в России развивалась в рамках закона.
В понедельник Макрон и Путин проводят встречу в официальной летней резиденции французских президентов — форте Брегансон. Переговоры состоятся за несколько дней до саммита G7, который состоится во французском Биаррице 24-26 августа.
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Владимир ПутинМоскваРоссияВ мире
Популярные комментарии
Необходимо, как в Китае. За 2 нарушение беспорядка на подобных акциях давать волчий билет. С которым ни на хорошую работу, ни в институт не устроишься.
19 августа, 19:33
DKDen KL
27532113365
Прав наш Президент на все 100%! Полностью поддерживаю его слова!
19 августа, 19:44
Игорь Соколов
26411517302
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