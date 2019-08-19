Путин впервые прокомментировал акции протеста в Москве

ФОРТ БРЕГАНСОН (Франция), 19 авг — РИА Новости. Владимир Путин, говоря об акциях протестах в России, заявил, что доводить ситуацию до столкновений никто не имеет права, а виновные должны быть наказаны.

Глава государства отметил, что беспорядки в Москве связаны с электоральным циклом, так как в сентябре пройдут выборы в региональные органы власти, в том числе в московские. При этом российский лидер добавил, что граждане имеют право на мирные протесты в соответствии с действующим законом, и власти не должны этому мешать.

"Но никто — ни власти, ни какие-то группы граждан — не имеют права нарушать действующий закон и доводить ситуацию до абсурда либо до столкновения с властями. Это нарушение закона, и все, кто виновен в этих нарушениях, должны быть привлечены к ответственности в соответствии с этим самым российским законом", — сказал он.

Президент также отметил, что в июле и августе акции были санкционированы властями и прошли мирно и безо всяких эксцессов.

"Я хотел бы, чтобы у нас в дальнейшем все происходило таким образом, ну, и в других странах тоже, чтобы без эксцессов и нарушений законодательства", — сказал Путин.

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Глава государства также напомнил об акциях во Франции.

"Как мы знаем, не только в России происходят такие события... Я в гостях, мне неудобно об этом говорить, но вынужден, поскольку вы задаете такие вопросы. Мы все знаем события, связанные с так называемыми желтыми жилетами, в ходе которых, как нам кажется, по нашим подсчетам, погибли 11 человек, 2,5 тысячи получили ранения, две тысячи полицейских в том числе", — отметил российский президент.

Он добавил, что не хочет, чтобы подобные события происходили в Москве, и пообещал сделать все, чтобы политическая ситуация в России развивалась в рамках закона.