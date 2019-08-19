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РИА Новости

Макрон на встрече с Путиным процитировал Достоевского

18:58 19.08.2019
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© REUTERS / Gerard Julien/Pool Встреча Владимира Путина и Эммануэля Макрона во Франции. 19 августа 2019
Встреча Владимира Путина и Эммануэля Макрона во Франции. 19 августа 2019
© REUTERS / Gerard Julien/Pool
ФОРТ БРЕГАНСОН (Франция), 19 авг - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе совместной пресс-конференции с российским коллегой Владимиром Путиным процитировал роман Достоевского "Подросток".
Говоря о роли России в Европе, французский лидер принялся по памяти цитировать фрагмент из романа "Подросток", речь в котором идет об отличии русского человека от француза и немца.
"Она в том, что он был более русским, когда он был более европейцем", - сказал Макрон.
В ходе пресс-конференции французский лидер не раз вспоминал российских авторов разных лет, в частности Владимира Набокова, Ивана Тургенева и Александра Солженицына.
Встреча Владимира Путина и Эммануэля Макрона во Франции. 19 августа 2019
Вчера, 18:46РИА Новости
Путин отметил любезность Макрона во время встречи
Полная цитата в самом романе "Подросток" такова: "Заметь себе, друг мой, странность: всякий француз может служить не только своей Франции, но даже и человечеству, единственно под тем лишь условием, что останется наиболее французом; равно — англичанин и немец. Один лишь русский, даже в наше время, то есть гораздо еще раньше, чем будет подведен всеобщий итог, получил уже способность становиться наиболее русским именно лишь тогда, когда он наиболее европеец. Это и есть самое существенное национальное различие наше от всех, и у нас на этот счет — как нигде. Я во Франции — француз, с немцем — немец, с древним греком — грек и тем самым наиболее русский. Тем самым я — настоящий русский и наиболее служу для России, ибо выставляю ее главную мысль".
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Эммануэль МакронВладимир ПутинФранцияРоссияВ мире
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