Путин назвал вопросы в сфере безопасности, которые беспокоят Россию

"Нас беспокоит вопрос, связанный с договором о запрещении испытаний ядерного оружия. Нас беспокоит вопрос возможной милитаризации космоса. И здесь нам есть, о чем поговорить. Нам хотелось бы подробнее поговорить на этот счет, имея в виду выяснить позицию Франции по этим важнейшим вопросам", - заявил Путин на пресс-конференции перед началом переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном.