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РИА Новости

Путин назвал вопросы в сфере безопасности, которые беспокоят Россию

18:59 19.08.2019
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© REUTERS / Gerard Julien/Pool Встреча Владимира Путина и Эммануэля Макрона во Франции. 19 августа 2019
Встреча Владимира Путина и Эммануэля Макрона во Франции. 19 августа 2019
© REUTERS / Gerard Julien/Pool
ФОРТ БРЕГАНСОН (Франция), 19 авг - РИА Новости. Россию в сфере безопасности беспокоит ситуация с договором о запрещении ядерных испытаний и вопрос вооружений в космосе, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Нас беспокоит вопрос, связанный с договором о запрещении испытаний ядерного оружия. Нас беспокоит вопрос возможной милитаризации космоса. И здесь нам есть, о чем поговорить. Нам хотелось бы подробнее поговорить на этот счет, имея в виду выяснить позицию Франции по этим важнейшим вопросам", - заявил Путин на пресс-конференции перед началом переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи
Вчера, 18:35РИА Новости
Макрон выразил надежду на диалог с Путиным по ситуации вокруг ДРСМД
В понедельник Макрон проводит встречу с Путиным в официальной летней резиденции французских президентов - форте Брегансон. Переговоры французского и российского президентов состоятся за несколько дней до саммита G7, который состоится во французском Биаррице 24-26 августа.
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Эммануэль МакронВладимир ПутинФранцияРоссияВ мире
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