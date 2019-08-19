Путин назвал вопросы в сфере безопасности, которые беспокоят Россию

ФОРТ БРЕГАНСОН (Франция), 19 авг - РИА Новости. Россию в сфере безопасности беспокоит ситуация с договором о запрещении ядерных испытаний и вопрос вооружений в космосе, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Нас беспокоит вопрос, связанный с договором о запрещении испытаний ядерного оружия. Нас беспокоит вопрос возможной милитаризации космоса. И здесь нам есть, о чем поговорить. Нам хотелось бы подробнее поговорить на этот счет, имея в виду выяснить позицию Франции по этим важнейшим вопросам", - заявил Путин на пресс-конференции перед началом переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
В понедельник Макрон проводит встречу с Путиным в официальной летней резиденции французских президентов - форте Брегансон. Переговоры французского и российского президентов состоятся за несколько дней до саммита G7, который состоится во французском Биаррице 24-26 августа.