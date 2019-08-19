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РИА Новости
Война в Сирии

Путин обеспокоен переброской террористов из Сирии в другие регионы

18:53 19.08.2019 (обновлено: 19:00 19.08.2019)
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© Пресс-служба Президента РФ / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи
© Пресс-служба Президента РФ
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Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи
ФОРТ БРЕГАНСОН (Франция), 19 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в преддверии переговоров с французским коллегой Эммануэлем Макроном заявил, что из демилитаризованной зоны в Сирии наблюдаются вылазки террористов и их переброска в другие регионы мира.
"Безусловно, поговорим о Сирии. Здесь хотел бы отметить, что до того, как были подписаны соответствующие соглашения в Сочи по демилитаризации части идлибской зоны, на тот момент 50% территории контролировалось террористами, сейчас - 90%, и мы наблюдаем постоянные вылазки оттуда", - сказал Путин в ходе совместного заявления для прессы перед переговорами.
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3 ноября 2017, 14:18РИА Новости
Сирия до и после начала боевых действийОб изменениях, произошедших в Сирии с началом войны, – в инфографике Ria.ru.
"Более того, что особенно опасно, - мы наблюдаем переброску из этого региона боевиков в другие регионы мира, и это чрезвычайно опасная вещь", - продолжил президент РФ.
Как ожидается, лидеры в ходе встречи обсудят ситуацию в Сирии и Ливии, сохранение Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, а также ситуацию в Персидском заливе.
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Война в СирииЭммануэль МакронВладимир ПутинФранцияСирияРоссияПолитика
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