Путин обеспокоен переброской террористов из Сирии в другие регионы

Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи

Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи

ФОРТ БРЕГАНСОН (Франция), 19 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в преддверии переговоров с французским коллегой Эммануэлем Макроном заявил, что из демилитаризованной зоны в Сирии наблюдаются вылазки террористов и их переброска в другие регионы мира.

"Безусловно, поговорим о Сирии. Здесь хотел бы отметить, что до того, как были подписаны соответствующие соглашения в Сочи по демилитаризации части идлибской зоны, на тот момент 50% территории контролировалось террористами, сейчас - 90%, и мы наблюдаем постоянные вылазки оттуда", - сказал Путин в ходе совместного заявления для прессы перед переговорами.

"Более того, что особенно опасно, - мы наблюдаем переброску из этого региона боевиков в другие регионы мира, и это чрезвычайно опасная вещь", - продолжил президент РФ.