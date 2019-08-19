Путин отметил роль Франции в возвращении России в СЕ

"Франция - постоянный член Совета безопасности, ядерная держава и играет существенную роль в принятии решений в сфере международной безопасности. Я полагаю, что и взаимоотношения России с Евросоюзом в значительной степени, конечно, мы понимаем процедуры принятия решений в Евросоюзе, но поддержка Франции по ряду вопросов, в том числе, скажем, по упомянутому мной вопросу, связанному с возвращением России в Совет Европы, позиция Франции сыграла существенную, если не ключевую роль. Так что дополнительных, мне кажется, комментариев и доказательств того, что мы относимся к сотрудничеству с Францией самым серьезным образом, не следует приводить", - сказал Путин.