Путин надеется донести до европейцев позицию по международной безопасности

ФОРТ БРЕГАНСОН (Франция), 19 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с французским лидером Эммануэлем Макроном заявил, что надеется на то, что европейцы настроены услышать Россию по вопросу международной безопасности.
"Думаю, нам удастся поговорить по вопросам международной безопасности. Господин президент упомянул о проблемах в этой сфере. Они действительно существуют... Я думаю, что европейцы заинтересованы в том, чтобы нас услышать и соответствующим образом на это отреагировать", - сказал Путин перед началом переговоров с Макроном.
В понедельник Макрон проводит встречу с Путиным в официальной летней резиденции французских президентов - форте Брегансон. Переговоры французского и российского президентов состоятся за несколько дней до саммита G7, который состоится во французском Биаррице 24-26 августа.