Путин надеется донести до европейцев позицию по международной безопасности

ФОРТ БРЕГАНСОН (Франция), 19 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с французским лидером Эммануэлем Макроном заявил, что надеется на то, что европейцы настроены услышать Россию по вопросу международной безопасности.

"Думаю, нам удастся поговорить по вопросам международной безопасности. Господин президент упомянул о проблемах в этой сфере. Они действительно существуют... Я думаю, что европейцы заинтересованы в том, чтобы нас услышать и соответствующим образом на это отреагировать", - сказал Путин перед началом переговоров с Макроном.