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РИА Новости

Путин отметил любезность Макрона во время встречи

18:46 19.08.2019 (обновлено: 18:47 19.08.2019)
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© REUTERS / Gerard Julien/Pool Встреча Владимира Путина и Эммануэля Макрона во Франции. 19 августа 2019
Встреча Владимира Путина и Эммануэля Макрона во Франции. 19 августа 2019
© REUTERS / Gerard Julien/Pool
ФОРТ БРЕГАНСОН (Франция) , 19 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном отметил, что постарается быть кратким, ведь его французский коллега был так любезен, что предоставил российской делегации место в тени, а сам сел на солнечной стороне.
В понедельник Макрон проводит встречу с Путиным в официальной летней резиденции французских президентов - форте Брегансон. Переговоры французского и российского президентов состоятся за несколько дней до саммита G7, который состоится во французском Биаррице 24-26 августа. Температура воздуха в этом районе сейчас более 30 градусов.
"Господин Макрон так любезен, что посадил всю нашу делегацию в тень, а сам сидит на солнце, поэтому я постараюсь быть кратким, хотя некоторые вещи вынужден все-таки повторить", - заметил Путин в начале своего выступления.
Владимир Путин во время церемонии встречи в аэропорту Марселя
Вчера, 18:24РИА Новости
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