Путин отметил любезность Макрона во время встречи

ФОРТ БРЕГАНСОН (Франция) , 19 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном отметил, что постарается быть кратким, ведь его французский коллега был так любезен, что предоставил российской делегации место в тени, а сам сел на солнечной стороне.