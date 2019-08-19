Путин отметил любезность Макрона во время встречи

ФОРТ БРЕГАНСОН (Франция) , 19 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном отметил, что постарается быть кратким, ведь его французский коллега был так любезен, что предоставил российской делегации место в тени, а сам сел на солнечной стороне.
В понедельник Макрон проводит встречу с Путиным в официальной летней резиденции французских президентов - форте Брегансон. Переговоры французского и российского президентов состоятся за несколько дней до саммита G7, который состоится во французском Биаррице 24-26 августа. Температура воздуха в этом районе сейчас более 30 градусов.
Жара во Франции. Путин поблагодарил Макрона за место в тени: "Господин Макрон так любезен, что всю нашу делегацию посадил в тень, а сам сидит на солнце. Поэтому я постараюсь быть кратким" pic.twitter.com/J53VOFg3q9— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) August 19, 2019
"Господин Макрон так любезен, что посадил всю нашу делегацию в тень, а сам сидит на солнце, поэтому я постараюсь быть кратким, хотя некоторые вещи вынужден все-таки повторить", - заметил Путин в начале своего выступления.