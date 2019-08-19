Франция исторически один из ключевых партнеров России, отметил Путин

ФОРТ БРЕГАНСОН (Франция), 19 авг - РИА Новости. Франция - исторически один из ключевых партнеров России, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с французским коллегой Эммануэлем Макроном.
"Что касается значения Франции для России, Франция - исторически один из наших ключевых партнеров в Европе и в мире. Вместе с Францией мы вышли победителями в борьбе против нацизма во Второй мировой войне, и я благодарен господину президенту за то, что он принял наше приглашение приехать на следующий год 9 мая на торжественные мероприятия по этому поводу. Но, безусловно, отношения с Францией имеют более глубокие исторические корни", - сказал Путин.
В понедельник Макрон проводит встречу с Путиным в официальной летней резиденции французских президентов - форте Брегансон. Переговоры французского и российского президентов состоятся за несколько дней до саммита G7, который состоится во французском Биаррице 24-26 августа.