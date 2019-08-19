Франция исторически один из ключевых партнеров России, отметил Путин

"Что касается значения Франции для России, Франция - исторически один из наших ключевых партнеров в Европе и в мире. Вместе с Францией мы вышли победителями в борьбе против нацизма во Второй мировой войне, и я благодарен господину президенту за то, что он принял наше приглашение приехать на следующий год 9 мая на торжественные мероприятия по этому поводу. Но, безусловно, отношения с Францией имеют более глубокие исторические корни", - сказал Путин.