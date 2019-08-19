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РИА Новости

Путин: встречи в "нормандском" формате должны приводить к нормальным итогам

18:44 19.08.2019 (обновлено: 18:57 19.08.2019)
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© REUTERS / Gerard Julien/PoolПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном. 19 августа 2019
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном. 19 августа 2019
© REUTERS / Gerard Julien/Pool
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном. 19 августа 2019
ФОРТ БРЕГАНСОН (Франция), 19 авг - РИА Новости. Любая встреча в "нормандском формате" должна приводить к нормальным результатам, нужно добиваться уже достигнутых договоренностей, заявил президент России Владимир Путин на встрече с французским коллегой Эммануэлем Макроном.
"Что касается "нормандского формата", я всегда считал и сейчас считаю, что, конечно, любая встреча, в том числе и встреча в "нормандском формате", должны приводить к конкретным результатам. На мой взгляд, нужно добиваться того, о чем мы договаривались раньше. Безусловно, добиваться, идти к этой цели", - сказал он.
Встреча Владимира Путина и Эммануэля Макрона во Франции. 19 августа 2019
Вчера, 18:40РИА Новости
Путин заявил, что альтернативы "нормандскому формату" не существует
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Эммануэль МакронВладимир ПутинФранцияРоссияВ мире
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