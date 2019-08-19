Путин: встречи в "нормандском" формате должны приводить к нормальным итогам

"Что касается "нормандского формата", я всегда считал и сейчас считаю, что, конечно, любая встреча, в том числе и встреча в "нормандском формате", должны приводить к конкретным результатам. На мой взгляд, нужно добиваться того, о чем мы договаривались раньше. Безусловно, добиваться, идти к этой цели", - сказал он.