Макрон верит в Европу от Лиссабона до Владивостока

ФОРТ БРЕГАНСОН (Франция), 19 авг - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон на совместной пресс-конференции с российским коллегой Владимиром Путиным заявил, что верит в Европу от Лиссабона до Владивостока.

Макрон в преддверии переговоров с Путиным отметил, что "наш мировой порядок переживает исторический момент" и необходимо заново создать архитектуру безопасности между ЕС и Россией.

"Отношения между Францией и Россией, Россией и ЕС - играют решающую роль. Я говорил это много раз… Россия - европейская (страна). И мы глубоко верим в эту Европу, которая простирается от Лиссабона до Владивостока", - сказал Макрон.

В свою очередь Путин, говоря о перспективах, "связанных с созданием общей Европы - от Лиссабона до Владивостока", отметил, что еще генерал Шарль де Голль "высказал эту мысль по существу, когда сказал о Европе от Лиссабона до Урала". Он добавил, что Россия "простирается до Тихого океана", и все это пространство является пространством европейской культуры, что важно понимать.

В ответ на вопрос журналистов, как он оценивает перспективу того, что со сменой состава Еврокомиссии отношения РФ и ЕС улучшатся, российский лидер сказал, что "то, что сегодня кажется невозможным, завтра может стать неизбежным".