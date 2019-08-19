Макрон верит в Европу от Лиссабона до Владивостока

ФОРТ БРЕГАНСОН (Франция), 19 авг - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон на совместной пресс-конференции с российским коллегой Владимиром Путиным заявил, что верит в Европу от Лиссабона до Владивостока.
Макрон в преддверии переговоров с Путиным отметил, что "наш мировой порядок переживает исторический момент" и необходимо заново создать архитектуру безопасности между ЕС и Россией.
"Отношения между Францией и Россией, Россией и ЕС - играют решающую роль. Я говорил это много раз… Россия - европейская (страна). И мы глубоко верим в эту Европу, которая простирается от Лиссабона до Владивостока", - сказал Макрон.
В свою очередь Путин, говоря о перспективах, "связанных с созданием общей Европы - от Лиссабона до Владивостока", отметил, что еще генерал Шарль де Голль "высказал эту мысль по существу, когда сказал о Европе от Лиссабона до Урала". Он добавил, что Россия "простирается до Тихого океана", и все это пространство является пространством европейской культуры, что важно понимать.
В ответ на вопрос журналистов, как он оценивает перспективу того, что со сменой состава Еврокомиссии отношения РФ и ЕС улучшатся, российский лидер сказал, что "то, что сегодня кажется невозможным, завтра может стать неизбежным".
"Я думаю, что если мы будем об этом думать, будем ставить перед собой такие цели, а они, безусловно, стратегического смысла, очень важны и для Европы, если она хочет сохраниться как центр цивилизации, и для России. И если мы будем вместе над этим работать, то рано или поздно, когда-нибудь мы подойдем к решению этой проблемы - в той или другой форме, это неважно. Важно выбрать путь и потихонечку, соразмерно с условиями сегодняшнего дня двигаться в правильном направлении", - сказал Путин.