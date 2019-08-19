Спецпосланник генсека ООН по Сирии возвращается к работе после травмы

МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Специальный посланник генсека ООН по Сирии Гейр Педерсен сообщил, что возвращается к исполнению своих обязанностей, говорится в заявлении офиса спецпосланника.
Ранее сообщалось, что заседание Совбеза ООН по политическому урегулированию в Сирии, которое было запланировано на понедельник, было отменено из-за проблем со здоровьем спецпосланника ООН.
UNEnvoy @GeirOPedersen “Thank you all for the well wishes and I am grateful for the continued support as I resume a full schedule. I am engaging w/all concerned parties. There has to be a better future for all Syrians and we will continue to work tirelessly for that to happen.” pic.twitter.com/mSjvY4WFzQ— UN Special Envoy for Syria (@UNEnvoySyria) 19 августа 2019 г.
"Спасибо вам всем за хорошие пожелания, я признателен за постоянную поддержку, поскольку я возобновляю (работу – ред.) в плотном графике. Я работаю со всеми заинтересованными сторонами. Должно быть лучшее будущее для всех сирийцев, и мы продолжим работать усердно, чтобы это случилось", - говорится в заявлении офиса Педерсена в Twitter.
Офис спецпосланника сообщал в июле, что Педерсен временно не сможет выполнять свои обязанности из-за травмы глаза.