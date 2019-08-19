Спецпосланник генсека ООН по Сирии возвращается к работе после травмы

Ранее сообщалось, что заседание Совбеза ООН по политическому урегулированию в Сирии, которое было запланировано на понедельник, было отменено из-за проблем со здоровьем спецпосланника ООН.

"Спасибо вам всем за хорошие пожелания, я признателен за постоянную поддержку, поскольку я возобновляю (работу – ред.) в плотном графике. Я работаю со всеми заинтересованными сторонами. Должно быть лучшее будущее для всех сирийцев, и мы продолжим работать усердно, чтобы это случилось", - говорится в заявлении офиса Педерсена в Twitter.