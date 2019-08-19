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РИА Новости

Спецпосланник генсека ООН по Сирии возвращается к работе после травмы

18:44 19.08.2019
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© Sputnik / Владислав Воднев / Перейти в фотобанкСпециальный посланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен перед началом переговоров в астанинском формате по Сирии. 26 апреля 2019
Специальный посланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен перед началом переговоров в астанинском формате по Сирии. 26 апреля 2019
© Sputnik / Владислав Воднев
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Специальный посланник генсека ООН по Сирии Гейр Педерсен сообщил, что возвращается к исполнению своих обязанностей, говорится в заявлении офиса спецпосланника.
Ранее сообщалось, что заседание Совбеза ООН по политическому урегулированию в Сирии, которое было запланировано на понедельник, было отменено из-за проблем со здоровьем спецпосланника ООН.
"Спасибо вам всем за хорошие пожелания, я признателен за постоянную поддержку, поскольку я возобновляю (работу – ред.) в плотном графике. Я работаю со всеми заинтересованными сторонами. Должно быть лучшее будущее для всех сирийцев, и мы продолжим работать усердно, чтобы это случилось", - говорится в заявлении офиса Педерсена в Twitter.
Офис спецпосланника сообщал в июле, что Педерсен временно не сможет выполнять свои обязанности из-за травмы глаза.
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