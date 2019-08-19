Суд арестовал криминального авторитета Дато Краснодарского

КРАСНОДАР, 19 авг - РИА Новости. Суд в Краснодаре арестовал криминального авторитета по статье о занятии высшего положения в преступной иерархии, сообщает СУСК по Краснодарскому краю.
По информации осведомленного источника РИА Новости, речь идёт о Давиде Джангидзе, также известном как Дато Краснодарский. Информацию о его аресте подтвердили в Первомайском районном суде. "Да, (избрана мера пресечения – ред.) Джангидзе", - ответили агентству на вопрос об аресте криминального авторитета.
В релизе СУСК статус задержанного в криминальной среде характеризуют с использованием блатного жаргона. "В отношении так называемого "вора в законе" возбуждено уголовное дело. Он подозревается в занятии высшего положения в преступной иерархии (статья 210.1 УК РФ)… В настоящее время в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении ведомства.
По данным следствия, житель Краснодара занимал высшее положение в преступной иерархии с июня 2013 года, обладал безоговорочным авторитетом и распространял свое влияние на территории края.
"Согласно существующим негласным нормам и правилам преступного мира, лица, которые имели более низкий криминальный статус, подчинялись его указаниям и распоряжениям. Вместе с тем, руководитель преступного общества придерживался криминальной идеологии, распространял и сохранял преступные традиции и обычаи данной среды", - отмечается в релизе.