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РИА Новости

Суд арестовал криминального авторитета Дато Краснодарского

18:42 19.08.2019
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкМолоток судьи
Молоток судьи
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Молоток судьи. Архивное фото
КРАСНОДАР, 19 авг - РИА Новости. Суд в Краснодаре арестовал криминального авторитета по статье о занятии высшего положения в преступной иерархии, сообщает СУСК по Краснодарскому краю.
По информации осведомленного источника РИА Новости, речь идёт о Давиде Джангидзе, также известном как Дато Краснодарский. Информацию о его аресте подтвердили в Первомайском районном суде. "Да, (избрана мера пресечения – ред.) Джангидзе", - ответили агентству на вопрос об аресте криминального авторитета.
В релизе СУСК статус задержанного в криминальной среде характеризуют с использованием блатного жаргона. "В отношении так называемого "вора в законе" возбуждено уголовное дело. Он подозревается в занятии высшего положения в преступной иерархии (статья 210.1 УК РФ)… В настоящее время в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении ведомства.
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По данным следствия, житель Краснодара занимал высшее положение в преступной иерархии с июня 2013 года, обладал безоговорочным авторитетом и распространял свое влияние на территории края.
"Согласно существующим негласным нормам и правилам преступного мира, лица, которые имели более низкий криминальный статус, подчинялись его указаниям и распоряжениям. Вместе с тем, руководитель преступного общества придерживался криминальной идеологии, распространял и сохранял преступные традиции и обычаи данной среды", - отмечается в релизе.
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