Суд арестовал криминального авторитета Дато Краснодарского

КРАСНОДАР, 19 авг - РИА Новости. Суд в Краснодаре арестовал криминального авторитета по статье о занятии высшего положения в преступной иерархии, сообщает СУСК по Краснодарскому краю.

По информации осведомленного источника РИА Новости, речь идёт о Давиде Джангидзе, также известном как Дато Краснодарский. Информацию о его аресте подтвердили в Первомайском районном суде. "Да, (избрана мера пресечения – ред.) Джангидзе", - ответили агентству на вопрос об аресте криминального авторитета.

В релизе СУСК статус задержанного в криминальной среде характеризуют с использованием блатного жаргона. "В отношении так называемого "вора в законе" возбуждено уголовное дело. Он подозревается в занятии высшего положения в преступной иерархии (статья 210.1 УК РФ)… В настоящее время в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении ведомства.

По данным следствия, житель Краснодара занимал высшее положение в преступной иерархии с июня 2013 года, обладал безоговорочным авторитетом и распространял свое влияние на территории края.