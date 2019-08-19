Путин заявил, что альтернативы "нормандскому формату" не существует

ФОРТ БРЕГАНСОН (Франция), 19 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил на встрече с французским коллегой Эммануэлем Макроном, что альтернативы "нормандскому формату" не существует.

Он отметил, что обсудит с Макроном работу формата. Путин напомнил о достигнутых ранее договоренностях, среди которых амнистия и особый статус Донбасса.

"Есть ряд вопросов, о которых мы должны договориться. Мы, мне кажется, сегодня пообсуждаем эту тему. Мы должны это сделать обязательно", - сказал Путин перед переговорами с президентом Франции.