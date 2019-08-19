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РИА Новости

Путин хочет скоординировать с Францией усилия по примирению сторон в Ливии

18:36 19.08.2019 (обновлено: 19:17 19.08.2019)
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© Пресс-служба Президента РФ / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи
© Пресс-служба Президента РФ
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ФОРТ БРЕГАНСОН (Франция), 19 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил о необходимости добиваться примирения конфликтующих сторон в Ливии, высказал желание услышать позицию Франции по этому поводу, чтобы скоординировать усилия.
"У нас важная тема, конечно, это Ливия. Здесь нужно добиваться примирения конфликтующих сторон. И мне бы очень хотелось выяснить позицию Французской Республики и президента Франции по этой тематике - с тем, чтобы скоординировать наши усилия", - сказал Путин журналистам в преддверии переговоров с французским лидером Эммануэлем Макроном.
Как ожидается, президенты двух стран в ходе встречи в понедельник обсудят ситуацию в Сирии и Ливии, сохранение Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, а также ситуацию в Персидском заливе.
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией.
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном. 19 августа 2019
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