Путин хочет скоординировать с Францией усилия по примирению сторон в Ливии

ФОРТ БРЕГАНСОН (Франция), 19 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил о необходимости добиваться примирения конфликтующих сторон в Ливии, высказал желание услышать позицию Франции по этому поводу, чтобы скоординировать усилия.

"У нас важная тема, конечно, это Ливия. Здесь нужно добиваться примирения конфликтующих сторон. И мне бы очень хотелось выяснить позицию Французской Республики и президента Франции по этой тематике - с тем, чтобы скоординировать наши усилия", - сказал Путин журналистам в преддверии переговоров с французским лидером Эммануэлем Макроном.

Как ожидается, президенты двух стран в ходе встречи в понедельник обсудят ситуацию в Сирии и Ливии, сохранение Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, а также ситуацию в Персидском заливе.