ФОРТ БРЕГАНСОН (Франция), 19 авг - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон надеется, что Россия и ЕС создадут новую архитектуру безопасности.
"Я верю, что нам удастся вместе создать новую архитектуру безопасности между Евросоюзом и Россией. Франция готова сыграть роль в этом процессе. Я имею в виду и разоружение, я имею в виду и другие вопросы. Я думаю, что нам удастся вместе поработать над безопасностью нашего континента", - заявил Макрон перед началом переговоров с президентом России Владимиром Путиным.
В понедельник Макрон проводит встречу с Путиным в официальной летней резиденции французских президентов - форте Брегансон. Переговоры французского и российского президентов состоятся за несколько дней до саммита G7, который состоится во французском Биаррице 24-26 августа.