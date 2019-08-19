Макрон надеется, что Россия и ЕС создадут новую архитектуру безопасности

"Я верю, что нам удастся вместе создать новую архитектуру безопасности между Евросоюзом и Россией. Франция готова сыграть роль в этом процессе. Я имею в виду и разоружение, я имею в виду и другие вопросы. Я думаю, что нам удастся вместе поработать над безопасностью нашего континента", - заявил Макрон перед началом переговоров с президентом России Владимиром Путиным.