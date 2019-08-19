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РИА Новости

Макрон надеется, что Россия и ЕС создадут новую архитектуру безопасности

18:36 19.08.2019 (обновлено: 04:52 20.08.2019)
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи на полях саммита "Группы двадцати" в Осаке. 28 июня 2019
Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи на полях саммита Группы двадцати в Осаке. 28 июня 2019
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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ФОРТ БРЕГАНСОН (Франция), 19 авг - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон надеется, что Россия и ЕС создадут новую архитектуру безопасности.
"Я верю, что нам удастся вместе создать новую архитектуру безопасности между Евросоюзом и Россией. Франция готова сыграть роль в этом процессе. Я имею в виду и разоружение, я имею в виду и другие вопросы. Я думаю, что нам удастся вместе поработать над безопасностью нашего континента", - заявил Макрон перед началом переговоров с президентом России Владимиром Путиным.
Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эмманюэль Макрон
Вчера, 18:31РИА Новости
Путин обсудит с Макроном вопросы международной безопасности
В понедельник Макрон проводит встречу с Путиным в официальной летней резиденции французских президентов - форте Брегансон. Переговоры французского и российского президентов состоятся за несколько дней до саммита G7, который состоится во французском Биаррице 24-26 августа.
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Эммануэль МакронЕвросоюзВладимир ПутинФранцияРоссияВ мире
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