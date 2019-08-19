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РИА Новости
Война в Сирии

Путин поддержал усилия сирийской армии по нейтрализации террористов

18:36 19.08.2019 (обновлено: 19:32 19.08.2019)
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© РИА НовостиСитуация в Идлибе
Ситуация в Идлибе
© РИА Новости
ФОРТ БРЕГАНСОН (Франция), 19 авг - РИА Новости. Россия поддерживает локальные усилия сирийской армии по нейтрализации террористов в Идлибе, заявил президент РФ Владимир Путин перед переговорами с французским коллегой Эммануэлем Макроном.
По его словам, сейчас наблюдаются вылазки террористов из демилитаризованной зоны в Сирии и их переброска в другие регионы мира.
"Были и неоднократно предпринимались попытки атак нашей военно-воздушной базы на Хмеймиме как раз из идлибской зоны. Поэтому мы поддерживаем усилия сирийской армии по проведению локальных операций по купированию этих террористических угроз", - заявил Путин журналистам.
Как напомнил российский лидер, "никогда не говорилось о том, что в идлибской зоне могут быть сосредоточены террористы и они будут себя чувствовать там комфортно". "Наоборот, говорили о том, что работа против террористов будет продолжена", - продолжил он.
Как ожидается, лидеры в ходе встречи обсудят ситуацию в Сирии и Ливии, сохранение Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, а также ситуацию в Персидском заливе.
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