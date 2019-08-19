Путин поддержал усилия сирийской армии по нейтрализации террористов

ФОРТ БРЕГАНСОН (Франция), 19 авг - РИА Новости. Россия поддерживает локальные усилия сирийской армии по нейтрализации террористов в Идлибе, заявил президент РФ Владимир Путин перед переговорами с французским коллегой Эммануэлем Макроном.

По его словам, сейчас наблюдаются вылазки террористов из демилитаризованной зоны в Сирии и их переброска в другие регионы мира.

"Были и неоднократно предпринимались попытки атак нашей военно-воздушной базы на Хмеймиме как раз из идлибской зоны. Поэтому мы поддерживаем усилия сирийской армии по проведению локальных операций по купированию этих террористических угроз", - заявил Путин журналистам.

Как напомнил российский лидер, "никогда не говорилось о том, что в идлибской зоне могут быть сосредоточены террористы и они будут себя чувствовать там комфортно". "Наоборот, говорили о том, что работа против террористов будет продолжена", - продолжил он.