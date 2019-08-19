Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-19T18:45Z
https://ria.ru/20190819/1557647706.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155763/72/1557637268_0:83:2567:1527_1036x0_80_0_0_6c4a68a27b809aa57b65476594c2b771.jpg
РИА Новости

Путин заявил об отсутствии инициатив по СНВ-3 со стороны США

18:31 19.08.2019 (обновлено: 18:45 19.08.2019)
228
© Пресс-служба Президента РФ / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи
© Пресс-служба Президента РФ
Перейти в фотобанк
ФОРТ БРЕГАНСОН (Франция), 19 авг - РИА Новости. Россия пока не видит никаких инициатив со стороны США по продлению договора по СНВ-3, хотя предложения Москвы "лежат на столе", заявил президент РФ Владимир Путин.
"Я хотел бы напомнить, что это не Россия вышла в одностороннем порядке из договора по противоракетной обороне. Не мы вышли из договора по ракетам средней и меньшей дальности. Сейчас на повестке дня стоит вопрос продления договора по стратегическим наступательным вооружениям - СНВ-3. Мы пока тоже не видим никаких инициатив со стороны наших американских партнеров. Хотя наши предложения лежат на столе", - заявил Путин на пресс-конференции перед началом переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
Выставка Сделано в Америке у здания Белого дома в Вашингтоне
14 августа, 09:11РИА Новости
США ищут предлог для выхода из ДСНВ, заявил экс-дипломат
500020
Обсудить 1
Владимир ПутинФранцияРоссияСШАВ мире
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи на полях саммита Группы двадцати в Осаке. 28 июня 2019
Макрон планирует обсудить с Путиным ситуацию на Украине
РИА
Новости
Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эмманюэль Макрон
Путин надеется на поддержку Франции в построении отношений с Евросоюзом
Встреча Владимира Путина и Эммануэля Макрона во Франции. 19 августа 2019
Франция исторически один из ключевых партнеров России, отметил Путин
Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи
Путин хочет скоординировать с Францией усилия по примирению сторон в Ливии
Лента
новостей
Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эмманюэль Макрон
Путин обсудит с Макроном вопросы международной безопасности
Встреча Владимира Путина и Эммануэля Макрона во Франции. 19 августа 2019
Макрон верит в Европу от Лиссабона до Владивостока
Ситуация в Идлибе
Путин поддержал усилия сирийской армии по нейтрализации террористов
Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи
Путин обеспокоен переброской террористов из Сирии в другие регионы
Встреча Владимира Путина и Эммануэля Макрона во Франции. 19 августа 2019
Путин отметил любезность Макрона во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи
Макрон заявил, что рассчитывает обсудить с Путиным Иран
Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи на полях саммита Группы двадцати в Осаке. 28 июня 2019
Макрон надеется, что Россия и ЕС создадут новую архитектуру безопасности
Владимир Путин во время церемонии встречи в аэропорту Марселя
Макрон заявил, что для него важна встреча с Путиным
Встреча Владимира Путина и Эммануэля Макрона во Франции. 19 августа 2019
Макрон рассчитывает придать динамику процессу урегулирования на Украине
Игорь Коротченко
США запускают новую гонку вооружений, считает Коротченко
Президент РФ Владимир Путин во время церемонии встречи в аэропорту Марселя
Путин прибыл в Марсель, откуда отправится на встречу с Макроном
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:27На Украине в Луганской области около 80 тысяч жителей остались без воды
09:25Число пострадавших в ДТП с автобусами в Воронеже возросло до шести человек
09:23В Удмуртии мужчина, избежавший смертной казни, изнасиловал ребенка
09:13В Совфеде прокомментировали запуск запрещенной ДРСМД ракеты в США
09:03ОНФ проверит доступность бесплатных медосмотров для работников школ
09:00На Урале проверят санаторий после заболевания детей кишечной инфекцией
08:58В Хабаровске в конце недели ожидают пятую волну паводка
08:57В Югре ищут детей, которые уехали на лодке на рыбалку и не вернулись
08:55СМИ сообщили о новом способе краж денег с банковских карт
08:49В США наградят военных, служащих на границе с Мексикой, сообщили СМИ
08:39"Ъ": Минфин предложил заморозить льготы нефтегазовым проектам в Арктике
08:39В Киеве в результате конфликта со стрельбой пострадали три человека
08:33Индия вывела станцию "Чандраян-2" на орбиту Луны
08:32Пентагон опубликовал видео запуска ракеты, запрещенной ДРСМД
08:31Суд в Киргизии продлил срок ареста экс-президента Алмазбека Атамбаева
08:28Жителю Сургута, чей вагончик снесли, пока он отсутствовал, предложили жилье
08:27В Гонконге мужчина с ножом ранил троих человек
08:23В ДТП под Новосибирском пострадали семь граждан Узбекистана
08:22В ЛНР за минувшие сутки не зафиксировали обстрелов со стороны ВСУ
08:18В Приморье восстановили проезд к четырем селам, отрезанным паводком
Лента новостейМолния