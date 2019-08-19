Путин заявил об отсутствии инициатив по СНВ-3 со стороны США

"Я хотел бы напомнить, что это не Россия вышла в одностороннем порядке из договора по противоракетной обороне. Не мы вышли из договора по ракетам средней и меньшей дальности. Сейчас на повестке дня стоит вопрос продления договора по стратегическим наступательным вооружениям - СНВ-3. Мы пока тоже не видим никаких инициатив со стороны наших американских партнеров. Хотя наши предложения лежат на столе", - заявил Путин на пресс-конференции перед началом переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном.