Макрон заявил, что намерен обсудить с Путиным ситуацию в Сирии

ФОРТ БРЕГАНСОН (Франция), 19 авг - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон намерен обсудить с российским коллегой Владимиром Путиным ситуацию в Идлибе, а также ход конституционного процесса в Сирии.
"Мы глубоко обеспокоены ситуацией в Идлибе. Гражданское население живет под бомбардировками. Есть жертвы среди гражданского населения, и Францию это очень беспокоит", - заявил Макрон в начале переговоров с Путиным.
Французский президент добавил, что "нужно соблюдать те договоренности по прекращению огня, которые были достигнуты в Сочи". Кроме того, он добавил, что намерен поговорить с президентом РФ "о конституционном процессе в Сирии".
В понедельник Макрон проводит встречу с Путиным в официальной летней резиденции французских президентов - форте Брегансон. Переговоры французского и российского президентов состоятся за несколько дней до саммита G7, который состоится во французском Биаррице 24-26 августа.