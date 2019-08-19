Макрон заявил, что намерен обсудить с Путиным ситуацию в Сирии

ФОРТ БРЕГАНСОН (Франция), 19 авг - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон намерен обсудить с российским коллегой Владимиром Путиным ситуацию в Идлибе, а также ход конституционного процесса в Сирии.

"Мы глубоко обеспокоены ситуацией в Идлибе. Гражданское население живет под бомбардировками. Есть жертвы среди гражданского населения, и Францию это очень беспокоит", - заявил Макрон в начале переговоров с Путиным.

Французский президент добавил, что "нужно соблюдать те договоренности по прекращению огня, которые были достигнуты в Сочи". Кроме того, он добавил, что намерен поговорить с президентом РФ "о конституционном процессе в Сирии".