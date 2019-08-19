Макрон заявил, что рассчитывает обсудить с Путиным Иран

ФОРТ БРЕГАНСОН (Франция),19 авг - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что планирует обсудить с российским лидером Владимиром Путиным Иран.

"Конечно, мы будем говорить о международных кризисах, об Иране. Я думаю, что и Россия, и Франция очень обеспокоены напряженной обстановкой в этом регионе. Я делаю все возможное, чтобы разрядить обстановку в этом регионе", - сказал Макрон перед началом переговоров с Путиным.

Обострение в районе Персидского залива началось после того, как вечером 19 июля ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) задержали в иранских территориальных водах британский танкер Stena Impero и впоследствии сопроводили его в порт Бендер-Аббас. Экипаж танкера, состоящий из 23 человек, в том числе трех россиян, остается на борту. Иранские власти заявили, что экипаж судна здоров, а танкер стоит на якоре у порта. Инцидент со Stena Impero стал фактическим ответом иранских властей на задержание иранского танкера властями британского Гибралтара.