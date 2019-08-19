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РИА Новости

Макрон заявил, что рассчитывает обсудить с Путиным Иран

18:26 19.08.2019 (обновлено: 18:34 19.08.2019)
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© Пресс-служба Президента РФ / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи
© Пресс-служба Президента РФ
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ФОРТ БРЕГАНСОН (Франция),19 авг - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что планирует обсудить с российским лидером Владимиром Путиным Иран.
"Конечно, мы будем говорить о международных кризисах, об Иране. Я думаю, что и Россия, и Франция очень обеспокоены напряженной обстановкой в этом регионе. Я делаю все возможное, чтобы разрядить обстановку в этом регионе", - сказал Макрон перед началом переговоров с Путиным.
Обострение в районе Персидского залива началось после того, как вечером 19 июля ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) задержали в иранских территориальных водах британский танкер Stena Impero и впоследствии сопроводили его в порт Бендер-Аббас. Экипаж танкера, состоящий из 23 человек, в том числе трех россиян, остается на борту. Иранские власти заявили, что экипаж судна здоров, а танкер стоит на якоре у порта. Инцидент со Stena Impero стал фактическим ответом иранских властей на задержание иранского танкера властями британского Гибралтара.
США заявили, что создадут международную коалицию, чтобы патрулировать воды около Ирана и Йемена. Великобритания также заявляла о намерении созвать общеевропейскую миссию по защите коммерческих судов в Ормузском проливе. Позже Британия согласилась также присоединиться к миссии США.
Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эмманюэль Макрон
Вчера, 18:31РИА Новости
Путин обсудит с Макроном вопросы международной безопасности
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