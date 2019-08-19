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РИА Новости

В Угличе осудили женщину, чей ребенок выпал из окна

18:24 19.08.2019
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкМашина СК РФ
Машина СК РФ
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Машина СК РФ. Архивное фото
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Суд приговорил женщину, сын которой оказался без присмотра и выпал из окна квартиры в Угличе, к десяти месяцам исправительных работ, сообщается на сайте СК РФ.
Ранее сообщалось, что следствие возбудило дело после того, как пятилетний ребенок выпал из окна в Угличе, когда мать оставила его одного дома.
Суд признал женщину виновной по статьям "Оставление в опасности" и "Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности".
Детская площадка в новом районе города Кемерово
16 июля, 11:25РИА Новости
В Кемерово годовалый ребенок выпал из окна квартиры
"Приговором суда женщине назначено наказание в виде 10 месяцев исправительных работ с удержанием 5% из заработка", - говорится в сообщении.
По данным следствия, днем 14 мая женщина и ее пятилетний сын находились в коммунальной квартире по улице Ростовской. Ребенок спал, и пьяная мать ушла из дома, оставив его одного. Уточняется, что она видела открытые окна на кухне, но не придала этому значения. Мальчик забрался на подоконник и выпал из окна. В результате полученных травм здоровью ребенка был причинен тяжкий вред. Мальчик был изъят из семьи социальными службами.
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Следственный комитет РФРоссияУгличПроисшествия
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