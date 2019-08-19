В Угличе осудили женщину, чей ребенок выпал из окна

Ранее сообщалось, что следствие возбудило дело после того, как пятилетний ребенок выпал из окна в Угличе, когда мать оставила его одного дома.

По данным следствия, днем 14 мая женщина и ее пятилетний сын находились в коммунальной квартире по улице Ростовской. Ребенок спал, и пьяная мать ушла из дома, оставив его одного. Уточняется, что она видела открытые окна на кухне, но не придала этому значения. Мальчик забрался на подоконник и выпал из окна. В результате полученных травм здоровью ребенка был причинен тяжкий вред. Мальчик был изъят из семьи социальными службами.