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РИА Новости

Макрон заявил, что для него важна встреча с Путиным

18:24 19.08.2019 (обновлено: 19:49 19.08.2019)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкВладимир Путин во время церемонии встречи в аэропорту Марселя
Владимир Путин во время церемонии встречи в аэропорту Марселя
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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ФОРТ БРЕГАНСОН (Франция), 19 авг — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон перед началом переговоров с Владимиром Путиным подчеркнул важность этой встречи.
"Для меня очень важна встреча сегодня, потому что сегодня мы переживаем исторический момент в международных отношениях", — заявил Макрон.
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Французский лидер также выразил надежду, что Россия и ЕС создадут новую архитектуру безопасности.
"Франция готова сыграть роль в этом процессе. Я имею в виду и разоружение, я имею в виду и другие вопросы. Я думаю, что нам удастся вместе поработать над безопасностью нашего континента", — заявил Макрон.
Он добавил, что на переговорах намерен поднять вопрос международных кризисов и обсудить ситуацию вокруг Ирана, обстановку в Идлибе и ход конституционного процесса в Сирии.
Французский президент выразил надежду на открытый и прямой диалог с Путиным по ситуации в связи с развалом Договора о ракетах средней и меньшей дальности.
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"Есть много вопросов международной повестки дня, по которым мы будем говорить, прежде всего — разоружение и наша коллективная безопасность после того, что произошло в августе вокруг Договора о РСМД. Мы должны обсудить, что же будет происходить в дальнейшем. Я хотел бы, чтобы мы поговорили открыто и прямо об этом", — сказал глава государства.
Он также подчеркнул, что Франция сейчас председательствует в G7, и для нее "очень важно знать позицию России по различным международным вопросам".
Макрон отметил, что Украина также станет одной из тем переговоров с Путиным.
"Мы уточним те позиции, которые занимают наши страны, и заявления, которые недавно сделал президент Зеленский. Я знаю, что президент Путин также общался с президентом Зеленским. <…> Мы обсудим вместе эту ситуацию и, возможно, подготовим предстоящие встречи совместно с канцлером Меркель и президентом Зеленским в нормандском формате", — заявил французский лидер.
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В свою очередь, Путин отметил, что Франция — исторически один из ключевых партнеров России.
"Вместе с Францией мы вышли победителями в борьбе против нацизма во Второй мировой войне, и я благодарен господину президенту за то, что он принял наше приглашение приехать на следующий год 9 мая на торжественные мероприятия по этому поводу. Но, безусловно, отношения с Францией имеют более глубокие исторические корни", — сказал российский лидер.
Он отметил, что намерен обсудить с Макроном вопросы международной безопасности.
"Господин президент упомянул о проблемах в этой сфере. Они действительно существуют. <…> Я думаю, что европейцы заинтересованы в том, чтобы нас услышать и соответствующим образом на это отреагировать", — добавил российский лидер.
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Владимир Путин также обратил внимание, что Москва пока не видит никаких инициатив со стороны США по продлению договора по СНВ-3.
"Я хотел бы напомнить, что это не Россия вышла в одностороннем порядке из договора по противоракетной обороне. Не мы вышли из договора по ракетам средней и меньшей дальности. Сейчас на повестке дня стоит вопрос продления договора по стратегическим наступательным вооружениям — СНВ-3", — заявил президент.
Помимо этого, главы двух стран обсудят ситуацию с договором о запрещении ядерных испытаний и вопрос вооружений в космосе, добавил Путин.
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По просьбе журналистов российский лидер также прокомментировал ситуацию с недавними акциями протеста в Москве.
Он подчеркнул, что они были связаны с тем, что ряд кандидатов в депутаты Мосгордумы не были зарегистрированы в связи с различными нарушениями. Президент отметил, что у всех остается возможность обжаловать решения в суде.
"Что касается самих вот этих событий, то думаю, что не скажу ничего нового: граждане имеют право на мирные в соответствии с действующим законом протесты, а власти должны обеспечить реализацию этих прав. <…> Но никто — ни власти, ни какие-то группы граждан — не имеют права нарушать действующий закон и доводить ситуацию до абсурда либо до столкновения с властями. Это нарушение закона, и все, кто виновен в этих нарушениях, должны быть привлечены к ответственности в соответствии с этим самым российским законом", — заключил Путин.
В понедельник Макрон проводит встречу с Путиным в официальной летней резиденции французских президентов — форте Брегансон. Переговоры проходят за несколько дней до саммита G7, который состоится во французском Биаррице 24-26 августа.
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Эммануэль МакронВладимир ПутинФранцияРоссияВ мире
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