Макрон рассчитывает продолжить встречи и переговоры с Путиным

ФОРТ БРЕГАНСОН (Франция), 19 авг - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным заявил, что рассчитывает продолжить встречи и переговоры с президентом РФ.

"Я думаю, что мы продолжим наши встречи, переговоры. И очень рад, что мы встречаемся сегодня на берегу Средиземного моря", - заявил он перед началом переговоров с Путиным.