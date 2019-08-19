Макрон рассчитывает продолжить встречи и переговоры с Путиным

ФОРТ БРЕГАНСОН (Франция), 19 авг - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным заявил, что рассчитывает продолжить встречи и переговоры с президентом РФ.
"Я думаю, что мы продолжим наши встречи, переговоры. И очень рад, что мы встречаемся сегодня на берегу Средиземного моря", - заявил он перед началом переговоров с Путиным.
В понедельник во второй половине дня президент Франции Эммануэль Макрон проводит встречу с российским лидером Владимиром Путиным в официальной летней резиденции французских президентов - форте Брегансон. Переговоры французского и российского президентов проходят за несколько дней до саммита G7, который состоится во французском Биаррице 24-26 августа.