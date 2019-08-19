Жена Макрона встречает Путина, несмотря на травму

ФОРТ БРЕГАНСОН (Франция), 19 авг - РИА Новости. Первая леди Франции Брижит Макрон, несмотря на травму, приветствует президента РФ Владимира Путина в форте Брегансон, куда он прилетел на встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Супруга французского лидера появилась в субботу вечером на публике с бандажом на руке, так как, по данным СМИ, поскользнулась на лодке и вывихнула плечо.

Путин вручил Брижит Макрон букет роз. Первая леди Франции за пару минут до встречи с Путиным сняла с травмированной руки бандаж. «Она решила от меня избавиться на несколько часов», - сказал президент Франции Путину, после чего Брижит их покинула pic.twitter.com/1Z314p7AI6 — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) August 19, 2019

В форте Брегансон первая леди была одета в голубое платье и сначала пришла в лангетке, но за несколько минут до начала церемонии встречи сняла ее. Путин пришел на встречу с букетом цветов, который он подарил супруге президента Франции.

Несмотря на это, первая леди вместе с супругом в субботу приняли участие во встрече, организованной мэром коммуны Борм-ле-Мимоза в департаменте Вар на юго-востоке Франции по случаю годовщины освобождения коммуны. После встречи президентская чета отправилась на прогулку с местными жителями, где они "делали селфи и обменивались рукопожатиями".