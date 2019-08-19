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РИА Новости

Жена Макрона встречает Путина, несмотря на травму

18:21 19.08.2019 (обновлено: 18:49 19.08.2019)
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© REUTERS / Gerard Julien/Pool Встреча Владимира Путина и Эммануэля Макрона во Франции. 19 августа 2019
Встреча Владимира Путина и Эммануэля Макрона во Франции. 19 августа 2019
© REUTERS / Gerard Julien/Pool
ФОРТ БРЕГАНСОН (Франция), 19 авг - РИА Новости. Первая леди Франции Брижит Макрон, несмотря на травму, приветствует президента РФ Владимира Путина в форте Брегансон, куда он прилетел на встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
Супруга французского лидера появилась в субботу вечером на публике с бандажом на руке, так как, по данным СМИ, поскользнулась на лодке и вывихнула плечо.
В форте Брегансон первая леди была одета в голубое платье и сначала пришла в лангетке, но за несколько минут до начала церемонии встречи сняла ее. Путин пришел на встречу с букетом цветов, который он подарил супруге президента Франции.
Несмотря на это, первая леди вместе с супругом в субботу приняли участие во встрече, организованной мэром коммуны Борм-ле-Мимоза в департаменте Вар на юго-востоке Франции по случаю годовщины освобождения коммуны. После встречи президентская чета отправилась на прогулку с местными жителями, где они "делали селфи и обменивались рукопожатиями".
Макрон проводил на юге Франции, в резиденции президентов на Лазурном берегу, отпуск.
Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон
Вчера, 13:52РИА Новости
Эксперт призвал не возлагать излишних надежд на встречу Путина и Макрона
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Брижит МакронВладимир ПутинФранцияРоссияВ мире
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