В ООН почтили память сотрудников, погибших в теракте в Багдаде 16 лет назад

ООН, 19 авг – РИА Новости. Сотрудники ООН в пятницу почтили минутой молчания память ооновцев, погибших от взрыва бомбы в 2003 году в отеле "Канал" в Багдаде, передает корреспондент РИА Новости.

Церемония началась с возложения венка к флагу ООН, который 15 лет назад висел на здании миссии в Багдаде.

"Шестнадцать лет назад в этот день ужаснейшая из террористических атак, которые когда-либо переживала ООН, забрала жизни 22 наших коллег. За прошедшие годы многие другие (сотрудники ООН – ред.) погибли при исполнении обязанностей на переднем крае кризисов", - сказала первый заместитель генерального секретаря ООН Амина Мохаммед.

По ее словам, Организация извлекла важные уроки из случаев нападения на ее сотрудников.

"Мы меняем методы работы по всему миру благодаря усиленным мерам по обеспечению безопасности, программам подготовки, быстрому реагированию, углубленному консультированию и поддержке психологического здоровья", - указала она.

"Те, кто нападает на ООН, хотят заставить нас бояться, заставить нас быть слабыми, заставить отступить. Те, кого мы вспоминаем сегодня, вдохновляют нас быть смелыми и полными решимости идти вперед", - подчеркнула она.