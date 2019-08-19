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РИА Новости

В ООН почтили память сотрудников, погибших в теракте в Багдаде 16 лет назад

18:18 19.08.2019
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкФлаг у Штаб-квартиры ООН
Флаг у Штаб-квартиры ООН
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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ООН, 19 авг – РИА Новости. Сотрудники ООН в пятницу почтили минутой молчания память ооновцев, погибших от взрыва бомбы в 2003 году в отеле "Канал" в Багдаде, передает корреспондент РИА Новости.
Церемония началась с возложения венка к флагу ООН, который 15 лет назад висел на здании миссии в Багдаде.
"Шестнадцать лет назад в этот день ужаснейшая из террористических атак, которые когда-либо переживала ООН, забрала жизни 22 наших коллег. За прошедшие годы многие другие (сотрудники ООН – ред.) погибли при исполнении обязанностей на переднем крае кризисов", - сказала первый заместитель генерального секретаря ООН Амина Мохаммед.
По ее словам, Организация извлекла важные уроки из случаев нападения на ее сотрудников.
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"Мы меняем методы работы по всему миру благодаря усиленным мерам по обеспечению безопасности, программам подготовки, быстрому реагированию, углубленному консультированию и поддержке психологического здоровья", - указала она.
"Те, кто нападает на ООН, хотят заставить нас бояться, заставить нас быть слабыми, заставить отступить. Те, кого мы вспоминаем сегодня, вдохновляют нас быть смелыми и полными решимости идти вперед", - подчеркнула она.
С 2008 года по решению Генеральной Ассамблеи ООН 19 августа отмечается как Всемирный день гуманитарной помощи. В этот день в 2003 году в Багдаде произошел крупный теракт - смертник взорвал начиненный взрывчаткой грузовик у отеля "Канал", погибли 22 сотрудника ООН, включая спецпредставителя генерального секретаря по Ираку Серджио ди-Мелло.
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