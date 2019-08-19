В РПЦ допустили, что патриарх Варфоломей решил объединить всех раскольников

МОСКВА, 19 авг – РИА Новости. В Московском патриархате не исключают, что Константинопольский патриарх Варфоломей решил консолидировать раскольнические движения по всему миру, заявил глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

В воскресенье стало известно, что представители Черниговской "епархии" так называемой Православной церкви Украины (ПЦУ), созданной в конце прошлого года при участии властей страны и представителей Константинополя, отслужили панихиду по погибшим в конфликтах военнослужащим Вооруженных сил Украины вместе с раскольниками из Белоруссии. Одна из сторонниц ПЦУ разместила на своей странице в Facebook фото и видео совместного служения настоятеля кафедрального собора Чернигова Евгения Орда (ПЦУ) с главой непризнанной "Белорусской автокефальной православной церкви" Святославом Лонгиным.

"Любопытно, был ли согласован этот молитвенный эксперимент с Фанаром? Что это: эксцесс исполнителя, слишком уж буквально воспринявшего широту экклезиологических взглядов своего константинопольского владыки или нечто большее? Например, намерение патриарха Варфоломея консолидировать под своим омофором раскольничьи движения по всему миру, раз уж с укреплением единства поместных православных Церквей у него, мягко говоря, ничего не выходит", - написал Легойда в понедельник в своем Telegram-канале

В июне этого года представители ПЦУ служили вместе с клириком раскольнической "Черногорской православной церкви" "епископом" Борисом Бойовичем.

Помимо существующих в православном мире 15-ти автокефальных поместных церквей, есть также несколько непризнанных церквей, которые самочинно провозгласили свою "автокефалию". Помимо "Киевского патриархата" и "Украинской автокефальной православной церкви" (объединившихся ранее в ПЦУ), это также "Белорусская православная автокефальная церковь", "Македонская православная церковь" и "Черногорская православная церковь".